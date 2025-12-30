Vuelco total en España: un choque de masas de aire provoca un cambio radical del tiempo a partir de esta fecha

Un choque de masas de aire provocará un cambio radical del tiempo a partir de esta fecha en la que España se prepara para lo peor. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que en breve puede acabar siendo lo que marcará estas próximas jornadas. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden marcar estas próximas jornadas.

El tiempo se convierte en uno de los grandes protagonistas de estos días en los que parecerá que todo encaja a las mil maravillas de tal forma que tendremos que empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará a partir de ahora. Estamos preparados para despedir un año en el que tendremos que ver llegar una situación del todo inesperada. En estos días en los que todo puede acabar siendo posible. La previsión del tiempo cobra un especial interés que, sin duda alguna, será el que marcará estas próximas jornadas que tenemos por delante y que serán esenciales.

Llega a España un vuelco total en el tiempo

La realidad es que hemos tenido un invierno que ha empezado por la puerta grande con una serie de novedades destacadas que pueden darnos mucho en qué pensar, la AEMET no para de lanzar avisos. Con un marcado descenso de las temperaturas que nos ha alejado de lo que hasta el momento teníamos.

Es hora de visualizar una serie de situaciones que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que quizás tocará ver llegar una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Son tiempos de poner sobre la mesa algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acabará marcando más de cerca. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente el giro radical puede ser esencial, de tal forma que hasta la fecha nadie hubiera imaginado lo que tenemos por delante.

Es hora de saber qué llegará a España y la manera en la que vamos a tener que afrontar un giro destacado en estos días en los que cada euro cuenta de una forma que quizás nos costará creer.

Cambiará a partir de esta fecha por un choque de masas de aire

Un choque de masas de aire provocará un nuevo cambio de ciclo en lo que se refiere a un tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Un giro destacado que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada y que nos hará estar pendientes de una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Tal y como nos explican estos expertos de El Tiempo: «Un bloqueo en omega se establecerá en el Atlántico norte esta semana, condicionando el tiempo en España: podría favorecer un choque de masas de aire sobre nuestra geografía en unos días. En lo que queda de lunes aún se producirán fuertes aguaceros en puntos de la Comunidad Valenciana, este de Andalucía, Región de Murcia, Cataluña y Baleares coincidiendo con el paso de la baja por el Estrecho. A últimas horas, los núcleos más activos tenderán a concentrarse en el archipiélago balear. En el resto, el tiempo estará más estable, con algunas lluvias dispersas en Canarias y nieblas en los valles del interior, sobre todo a primeras horas».

Siguiendo con la misma previsión: «Entre mañana y el jueves la situación tenderá a estabilizarse de forma transitoria en la España peninsular y Baleares. Una pequeña dorsal traerá una breve tregua, pero el chorro polar seguirá presentando meandros muy pronunciados, configurándose a lo largo de la semana una cresta anticiclónica en el Atlántico, que se orientará de sur a norte y con máximos en Groenlandia: a esto le tendremos que prestar atención. Antes, lo más destacable serán las heladas al amanecer en el día de Nochevieja y, sobre todo, en Año Nuevo. En esta última jornada las heladas serán más intensas y extensas en amplias zonas del interior, y por ejemplo en Soria podría quedarse cerca de los -5 ºC. Las temperaturas seguirán estando por debajo de la media de las fechas, especialmente en la primera parte de la semana. Atención a los bancos de niebla en los valles, localmente persistentes y engelantes».

A partir de este día todo pude cambiar: «No obstante, la situación atmosférica puede dar un vuelco radical a partir del jueves, cuando una borrasca atlántica se acercará al oeste peninsular, cruzándola probablemente el fin de semana. Por otro lado, se configurará un enorme bloqueo en omega en el Atlántico norte, con los máximos de presión en el entorno de Groenlandia, según los modelos. Se trata de una situación muy compleja, pero desde hace días los mapas contemplan que esto puede favorecer un «choque» (o mejor dicho, una interacción) entre masas de aire muy distintas sobre España: la de origen subtropical que impulsará la baja atlántica y aire polar o ártico dirigido entre el gran anticiclón del Atlántico norte y varias borrascas en Europa».