La cartelera de enero: de Sydney Sweeney a Timothée Chalamet, los 6 estrenos que no te puedes perder

El calendario cinematográfico no se toma ningún descanso y menos, con los Oscar de 2026 a la vuelta de la esquina. La cartelera de enero trae varios estrenos que de seguro tendrán cierta presencia en la alfombra roja, sumando a ellos por supuesto, otras superproducciones comerciales que buscarán ejercer como los primeros taquillazos del año. Sydney Sweeney, lo último de Richard Linklater, Timothée Chalamet…a continuación, repasamos los seis largometrajes imperdibles que llegarán a las salas de cine en las próximas semanas:

Cartelera de enero: los 6 mejores estrenos

1-‘La asistenta’

Adaptando el superventas homónimo de Freida McFadden y con el reclamo taquillero y mediático de Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, La asistenta quiere ser en nuestra cartelera de enero, uno de esos estrenos que se convierten en un fenómeno de masas, valedor de la experiencia cinematográfica en salas. La trama se centra en una empleada del hogar que entra a trabajar en el seno de una familia idílica. Sin embargo, al poco tiempo se da cuenta de que esconden algo extraño.

Fecha de estreno: día 1 de enero

2-‘Nouvelle Vague’

Es uno de los títulos destacados del año y la segunda ocasión en la que el maestro Richard Linklater nos hace enamorarnos de sus historias, tras el estreno hace ya un mes de Blue Moon. En esta ocasión y rodando en francés, el cineasta hace un ejercicio de homenaje a la Nouvelle Vague, centrándose en el rodaje del título que dio vida al movimiento de vanguardia, Al final de la escapada, de Jean- Luc Godard.

Fecha de estreno: día 9 de enero

3-’28 años después: El templo de los huesos’

Escrita por Alex Garland y esta vez, con Nia DaCosta en la dirección, la secuela directa de la saga 28 días después indaga en la búsqueda de la cura del Dr. Kelson y en un mundo postapocalíptico donde los infectados ya no son la amenaza más terrorífica.

Fecha de estreno: día 16 de enero

4-‘Si pudiera, te daría una patada’

Ha pasado un poco desapercibida, pero es uno de los títulos mejor valorados del pasado año. Una candidatura perfecta para una Rose Byrne que apunta a los al Oscar. La sinopsis narra cómo la vida de Linda se desmorona entre la enfermedad de su hija, la desaparición de una persona y la compleja relación con su psicólogo.

Fecha de estreno: día 16 de enero

5-‘Hamnet’

Adaptación de la reconocida novela de Maggie O’Farrell. Dirigida por la ganadora del Oscar por Nomadland, Chloé Zhao, Hamnet tiene como protagonistas a Jessie Buckley y Pau Mescal. El punto de partida es la tragedia familiar como telón de fondo para crear la obra más famosa de Shakespeare, Hamlet.

Fecha de estreno: día 23 de enero

6-‘Marty Supreme’

Es con diferencia, la novedad más llamativa de la cartelera de este enero dentro del catálogo de estrenos mensual. La cinta inspirada parcialmente en el jugador de ping-pong es el nuevo fenómeno del cine independiente capitaneado por Timothée Chalamet y Benny Safdie. ¿Podrá el joven actor de Dune y Wonka hacerse por fin con su ansiado Oscar?