Sydney Sweeney busca reventar la taquilla con su nueva película: la actriz encadena varios desastres comerciales

Es una estrella mediática para toda su generación, pero de alguna forma, Sydney Sweeney se la juega con el estreno de su nueva película. Porque aunque la dos veces nominada al premio Emmy haya participado con anterioridad en filmes comerciales destacados como Erase una vez en Hollywood o la comedia romántica, Cualquiera menos tú, ahora su participación cinematográfica pende de un hilo que lleva debilitándose a través de una decepción paulatina en la elección de sus proyectos cinematográficos. Tendencia negativa a la que la adaptación de La asistenta podría poner un punto y final.

Versionando el título homónimo de Freida McFadden, la nueva película de Sydney Sweeney apunta a funcionar como un éxito de taquilla, tras varios traspiés en el box office. Con una presencia innegablemente celebrada en producciones como El cuento de la criada, Heridas abiertas y por supuesto Euphoria y The White Lotus, la actriz debe remontar su imagen como reclamo sugerente para el público en las salas. Sobre todo, viniendo de la terrible racha peyorativa que le ha llevado a encadenar su presencia en varios filmes dolientes. Madame Web, Eden o su ambicioso biopic de Christy Martin no han dado buenos resultados económicos. Para más inri, Echo Valley (su apuesta con Apple TV) ha pasado sin pena ni gloria por el streaming. ¿Terminará corriendo entonces la misma suerte el estreno de La asistenta?

Sydney Sweeney: el reto de su nueva película

Hasta su estreno en los cines estadounidenses el próximo 19 de diciembre, el triunfo o fracaso de Sydney Sweeney y su nueva película se remite a simples especulaciones de los medios. Hoy, más allá de los datos de preventa, el descenso generalizado de la asistencia a los cines hace muy difícil el lanzamiento de hipótesis financieras apresuradas sobre la producción de Lionsgate.

No obstante, existen varios indicadores que sugieren un éxito potencial. El primero de ellos es el del fenómeno literario del libro original y la aprobación de la escritora, quien ha definido el largometraje como una pieza «mejor que su libro». La segunda es la participación de estrellas, dentro de un reparto en el que Sweeney se mide cara a cara con la nominada al Oscar, Amanda Seyfried. Por último, la producción, el rodaje y los adelantos promocionales han tenido una presencia relevante dentro del contenido de redes sociales como Instagram o TikTok.

Su principal amenaza es que su estreno coincide con la llegada de Avatar: Fuego y ceniza.

¿De qué trata ‘La asistenta’?

Adaptando la primera novela de McFadden, la sinopsis de La asistenta es la siguiente: «Una joven (Sweeney) con un pasado complicado, comienza a trabajar como asistenta en la lujosa casa de los Winchester. Pero a medida que se adentra en su hogar, descubre oscuros secretos que pondrán en peligro su seguridad».

Aparte de Sweeney y Seyfried, el casting secundario se completa con Brandon Sklenar, Michele Morrone, Elizabeth Perkins, Megan Ferguson y Ellen Tamaki, entre otros. Si esta primera parte triunfa en cines, el desarrollo de una saga que vaya versionando las diferentes novelas de McFadden parece inevitable.

En España, La asistenta llegará a los cines el próximo 1 de enero de 2026.