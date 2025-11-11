Sydney Sweeney fracasa con su última película: la actriz firma un final de año terrible para su estatus de estrella

Era su intento de posicionarse en la carrera hacia los Oscar del próximo año, pero la estrella norteamericana ha sufrido un KO rotundo en la taquilla: Sydney Sweeney fracasa con el estreno de Christy, el biopic pugilístico en el que la actriz da vida a la boxeadora Christy Martin. El filme dirigido por David Michôd (The King) obtuvo unos paupérrimos 1,3 millones de dólares en la exhibición estadounidense, llegando a obtener incluso un récord peyorativo: es uno de los peores lanzamientos comerciales en salas para un título que se proyecta en más de 2.000 pantallas. Pues sólo unas pocas historias-la mayoría estrenada en condiciones especiales-han generado números similares. Sin embargo, el castigo para la dos veces nominada al Emmy es mayor si analizamos su desempeño fílmico anual, donde su presencia publicitaria para la marca American Eagle ha tenido más recorrido que las últimas producciones en las que ha participado.

Sydney Sweeney fracasa con Christy en un momento delicado para la exhibición, palideciendo en la repercusión económica que se espera de su estatus de celebridad de Hollywood. Una derrota que posee el agravante del éxito de su competencia directa, el blockbuster de Predator: Badlands, cuyo paso por el box office ha supuesto un impacto de 40 millones únicamente en el territorio de Estados Unidos. La crítica recibió con cierta tibieza esta cinta biográfica deportiva en un año que no ha sido nada amigable para la temática, pues The Smashing Machine de Dwayne Johnson tampoco supo ser un reclamo atractivo para los espectadores.

Preestrenada en el Festival de Toronto de 2025, la película narra el ascenso, caída y redención de la boxeadora más conocida de los 90. Una pionera que irrumpió con fuerza en un mundo deportivo dominado tradicionalmente por hombres. Paralelamente, la propuesta indaga en acoso y derribo en forma de abuso físico y psicológico por parte de su marido, quien ejerció durante años en el papel de su entrenador y que en 2010 la apuñaló varias veces, aparte de dispararle en el pecho.

Christy Martin sobrevivió y su ex marido, terminó declarado culpable de intento de asesinato en segundo grado y siendo condenado a 25 años de prisión en 2012.

2025 no ha sido un gran año para Sweeney

En un mercado de la exhibición debilitado, la actriz de Euphoria se había erigido como uno de los pocos rostros mediáticos de la industria capaces de atraer al público a las salas de forma masiva. Ahí están ejemplos como Cualquiera menos tú o Immaculate.

No obstante, Sydney Sweeney fracasa con Christy en un año en el que otros trabajos como Echo Valley o Eden han tenido una proyección exclusivamente destinada al streaming y que apuestas como Americana ha supuesto otro fracaso en el patio de butacas. A pesar del descalabro económico sufrido por su productora Black Bear, Sweeney tendrá la oportunidad de resarcirse a principios de 2026 con la adaptación del libro superventas, La asistenta.

Independientemente del golpe financiero del proyecto, la intérprete le quitó hierro al asunto en una reciente publicación de Instagram en la que explicaba que los números de la taquilla no lo eran todo:

«Estoy orgullosa. ¿Por qué? Porque no siempre creamos arte sólo por las cifras, sino para generar un impacto. Y Christy ha sido el proyecto más impactante de mi vida».

Christy todavía no tiene una fecha de estreno oficial en España.