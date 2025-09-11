Tráiler de ‘Christy’: una transformada Sydney Sweeney da vida a la boxeadora Christy Martin

El 2025 puede ser el gran año cinematográfico de los biopics deportivos. Por un lado por la sorprendente (y sobria) interpretación de Dwayne Johnson (alias «The Rock») como el luchador Mark Kerr en The Smashing Machine, el debut direccional en solitario con el que Benny Safdie ha logrado el León de Plata a la mejor dirección. Al otro, también espera su estreno Christy, el filme autobiográfico sobre la boxeadora Christy Martin a la que da vida una transformada Sydney Sweeney que podría llegar a entrar en las principales quinielas del circuito final de premios. Sin embargo, ¿le alcanzará para obtener una nominación al Oscar? Por el momento, tendremos que conformarnos con el primer tráiler de un drama deportivo que promete cambiar nuestra percepción como espectadores de la joven estrella de Euphoria.

Dirigida por David Michôd (The King), Christy nos pone en la piel de una auténtica pionera de la disciplina pugilística, encarnada en una Sidney Sweeney que ha tenido que entrenar como nunca para alcanzar el físico portentoso de la boxeadora. El guion corre a cargo del propio Michôd y de su mujer, la guionista, directora y actriz, Mirrah Foulkes (El regalo). Pero a diferencia de lo que podría esperarse de cualquier relato de este subgénero, el material promocional nos advierte que la película se centrará mucho más en el espíritu de superación que en las victorias deportivas de Martin.

Preestrenada en el pasado Festival de Toronto, aparte del protagonismo regio de Sweeney, el casting se construye en torno a varias caras reconocidas de la industria. Allí están Katy O’Brian (Twisters), Ben Foster (Comanchería), Merritt Wever (Birdman), Ethan Embry (First Man) y Chad Coleman (The Wire), entre otros.

‘Christy’: el tráiler con Sydney Sweeney

Por supuesto y como ya nos tiene acostumbrados, en Christy, Sydney Sweeney ejerce como productora ejecutiva con su sello Fifty-Fifty Films. Liderando así una producción que lleva promocionando desde el comienzo del 2025, cuando mostró su pasión referencial por la boxeadora:

Sydney Sweeney stars as professional boxer Christy Martin in the first trailer for #Christy. In theaters on November 7. pic.twitter.com/9Z1V6BqPsb — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) September 11, 2025

«Christy siempre será una de las personas más inspiradoras de mi vida. Ha enfrentado retos tremendos dentro y fuera del ring, y su historia me inspiró muchísimo, y estoy deseando que oros se inspiren en ella. Es una de las mujeres más fuertes que he conocido», le contaba la actriz a IndieWire hace ya más de medio año.

La crítica ha elogiado el trabajo de Sweeney, quien no sólo se ha entregado físicamente al papel. El icono juvenil ha cambiado su aura en lo que parece un antes y un después dentro de su carrera. Pero ¿será suficiente para lograr una nominación a las estatuillas doradas en la próxima alfombra roja? Desde luego, los títulos biográficos siempre suponen un aliciente para los académicos. Aunque por las críticas mixtas, no parece que al trabajo de Michôd vaya a tener un recorrido tan fuerte en la escena como para aupar de ese modo a su protagonista.

En Estados Unidos, Christy llegará a los cines el próximo 7 de noviembre. A día de hoy, todavía no tiene un fecha de estreno oficial en España.

Las próximas películas de Sweeney

Sin conocer cuando podremos ver Christy en nuestras salas, Sydney Sweeney sí confirmó la llegada de la adaptación de La asistenta el 1 de enero de 2026. El mismo año dará vida a Kim Novak, la estrella de Vértigo en Scandalous, la ópera prima como director de Colman Domingo en el que se mostrará el romance prohibido entre la actriz y Sammy Davis Jr.