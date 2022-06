Las mejores películas de boxeo para ver después de La velada del año

Ayer por la noche Ibai Llanos batió el record de espectadores en un evento retransmitido por Twitch. Casi 3 millones y medio de espectadores en su momento más visto, en una noche que combinaba las actuaciones musicales de Rels B, Quevedo o Duki, con el tema central de este especial: el boxeo. Un tema que el streamer ha vuelto a poner de moda y por el que muchos habrán sentido curiosidad después finalizar todos sus combates. Lo cierto es que el deporte rey del cuadrilátero ha nutrido al séptimo arte en muchas ocasiones, dejándonos para el recuerdo grandes filmes. Estas son algunas de las mejores películas de boxeo que podemos ver, si nos hemos quedado con ganas de disfrutar de más combates después de la velada del año:

‘Million Dollar baby’

Million Dollar Baby no trata de ganar un combate final, pero sobre todo pone de manifiesto cómo la vida puede dar golpes mucho más duros que cualquier pelea por un título. Una historia de sacrificio y amor paterno filial entre los personajes de Clint Eastwood y Hilary Swank, con el dificilísimo reto de no llorar tras su conclusión. Por supuesto, uno puede ver varios golpes y entender mucho más el universo del boxeo. Ah y Swank reparte de lo lindo, al igual que anoche lo hicieron Paracetamor y Arigameplays. ¿Quién dijo que las chicas no sabían pegarse?

‘Cinderella man’

Una de las películas que siempre pasan desapercibidas en lo que al boxeo se refiere, sin embargo Cinderella man es una gran historia basada en hechos reales. Ambientada durante la Gran Depresión, un púgil retirado vuelve al cuadrilátero para poder alimentar a su familia. Sin ser un competidor habilidoso, su coraje y sacrificio lo elevaron a estrella del deporte.

‘Toro salvaje’

Película biográfica sobre el mítico Jake LaMotta. El trió de talentos formado por Martin Scorsese (director), Paul Schrader (guionista) y Robert De Niro (actor principal) crearon una obra cumbre del inicio de los 80 y una de las películas sobre el boxeo más aclamadas de todos los tiempos.

‘Ali’

De la biografía de un icónico campeón pasamos al que sin duda es, el boxeador más conocido de la historia. Ali es posiblemente la mejor interpretación de Will Smith, aunque el Oscar a mejor actor fuese a parar en aquella ocasión a Denzel Washington por Training Day.