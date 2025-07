Dentro del rodaje de ‘Pura Sangre’, la nueva serie de Telecinco con Ángela Molina

Pura sangre es la nueva serie que está preparando Telecinco y que promete ser todo un acontecimiento televisivo y que se estrenará en prime time en 2026. OKDIARIO ha visitado en Aranjuez (Madrid) el rodaje de esta ficción protagonizada por Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna y Blanca Romero entre otros. Pura Sangre se presenta como una clásica trama de intrigas, secretos y romances dentro de una poderosa familia aristocrática dedicada a la cría de caballos. Con ecos de Yellowstone o la mismísima Falcon Crest, esta producción de Mediaset España en colaboración con Shine Iberia (BanijayIberia) promete mantener al espectador enganchado tanto a nivel narrativo como visual y es que se ha invertido mucho para que la serie sea un producto de alta calidad.

Caballos y poder

«Si alguien duda del compromiso de Mediaset con la ficción… hasta los caballos nos apoyan», bromea ante la prensa Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España, después de que uno de estos impresionantes animales relinche y le interrumpa su presentación de Pura Sangre.

Estamos en Aranjuez, en uno de las localizaciones que hacen las veces de la ficticia finca de La Galina, en donde la familia protagonista cría caballos de raza. Hace un inusual y refrescante día de finales de julio y ante nosotros se nos muestra un paisaje bellísimo. «No hay una serie con unos recursos naturales tan increíbles” nos cuenta Macarena Rey, CEO de Shine Iberia.

A falta de un mes para terminar el rodaje (empezó en mayo), Pura Sangre se rueda en diversas localizaciones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, con especial protagonismo de paisajes rurales y escenarios ligados a la vida en el campo. La serie combina exteriores naturales con espacios reales donde se recrea la actividad ecuestre, así como los interiores de la finca La Galana. La elección de localizaciones responde al propósito de dotar a la serie de verosimilitud y coherencia visual, en una historia donde el entorno, el mundo del caballo y las tensiones sociales forman parte esencial del relato.

Tal y como el propio Ghislain Barrois indica, cuando desde Shine Iberia les propuso el proyecto, lo aceptaron con sólo escuchar un concepto: «Un Falcon Crest en Gredos». ¿Qué puede salir mal? Y es que no hace falta inventar la rueda para que una serie (sobre todo en abierto) enganche al público. No hay nada mejor que elegir elementos clásicos y adaptarlos a los localismos propios y enmarcarlos en lugares atractivos.

También las icónicas Yellowstone y Downton Abbey suenan como referente de una producción que, según sus creadores, Nacho Faerna y Virginia Yagüe (también presentes) es “muy compleja y ambiciosa”. «Hay que gestionar 130 caballos, 90 actores… van a ser diecisiete semanas de rodaje», asegura Macarena Rey.

La serie se emitirá en dos partes de ocho capítulos cada uno, por lo que se ruedan del tirón 16 episodios (la misma estrategia que se hizo con La Faviorita 1922). eso sí, según Barrois, la ficción “tiene el ADN para convertirse en una saga” por lo que, si el público responde, se espera un mayor recorrido de Pura Sangre.

Un gran reparto

Ingredientes para triunfar no le faltan. Lo tiene todo para enganchar: amor, lujo, venganza, espacios naturales que impresionan, caballos, un diseño de producción de alta calidad y un reparto de lujo reconocible por todo el público. Ahí tenemos, por ejemplo, a la gran Ángela Molina, una de las grandes leyendas vivas de nuestro cine, que vuelve a la televisión con esta Marquesa de armas tomar. «Ella es esencialmente protectora. Ella, lo único que desea es cuidar de los suyos, de lo que más le importa en la vida», nos confiesa (encantadora) la propia Molina, enamorada de su personaje, Rosario del Monte, una matriarca de firmes convicciones que ha demostrado llevar hasta sus últimas consecuencias.

Nos dicen que todos los actores han recibido lecciones de hípica y que, según Macarena Rey, la única que sabía montar a caballo antes era Amaia Salamanca. «¡Eso es un bulo!» exclama entre risas la actriz una vez que se sienta con los periodistas.»Yo sabía un poco pero he tenido que dar clases como todos los demás».

Un caso más extremo es el de Eva Ugarte quien interpreta a la veterinaria de la finca: «Yo soy alérgica a los caballos», nos asegura mientras nos muestra un brazo lleno de rojeces. «He conseguido aguantar con muchos antihistamínicos y acercándome más a los caballos. Poco a poco. Es un animal que me encanta y he conseguido controlar mi alergia. Éste es uno de los regalos que me ha dado esta serie».

¿Cuándo se emitirá la serie?

El estreno de Pura Sangre está previsto para 2026 y según Ghislain Barrois: «Una cosa es producir la serie, que tiene su aquel, pero después en este entorno hay que venderla y programarla. Necesitamos encontrar el sitio adecuado y, sobre todo, crear un evento que esté a la altura de lo que estamos produciendo. En Mediaset tenemos un track record para crear eventos de películas y de todo tipo, no puedes crear un evento cada mes, cosa que otros canales pretenden hacer. Para que funcione, tiene que tener cierta escasez

Sinopsis y datos de producción

Pura Sangre gira en torno a las intrigas, secretos y conflictos de una familia aristocrática dedicada a la cría de caballos de raza en su finca, La Galana. La serie muestra la vida de los marqueses de Monteclaro, sus hijos, los trabajadores de la finca y los habitantes del entorno, poniendo el foco en los vínculos familiares, las relaciones de poder y las rivalidades propias del universo rural.

Todo comienza cuando el semental más valioso de la yeguada de los Acuña aparece muerto junto a varios potros de la finca en lo que a todas luces ha sido un envenenamiento. La teniente Alicia Hermida (Blanca Romero), recién destinada en la zona, se hace cargo de la investigación y pronto descubre que no se trata de un hecho aislado, sino del último de una serie de ataques vandálicos que los propietarios atribuyen a cooperativistas de la comarcaliderados por Fernando Vázquez (Pedro Casablanc) presidente de la cooperativa agraria local y viejo enemigo de la familia.

La Galana y su yeguada son la joya de la herencia de Rosario del Monte (Ángela Molina), marquesa de Monteclaro, que se resiste a abandonar el campo pese a su delicado estado de salud. Su marido, José Antonio Acuña (Pep Munné), dirige la sociedad que administra el patrimonio familiar. Aunque el primogénito, Héctor (Aitor Luna), siempre ha permanecido al margen y pasa largas temporadas fuera de casa por trabajo, la heredera emocional del legado es Miranda (Amaia Salamanca), alta ejecutiva de una consultora financiera, figura habitual de la prensa del corazón y gran aficionada al mundo del caballo. No en vano, está casada con Jacobo Valverde (Jaime Zatarain), un conocido jinete.

La investigación de la teniente Hermida amenaza con sacar a la luz secretos que afectan a todas las facetas de la vida de los Acuña del Monte: la familiar, la empresarial, la sentimental y la económica. Consuelo (Maru Valdivielso), guardesa de la finca, guarda las llaves de todas las puertas, tanto físicas como simbólicas. Y el marqués está dispuesto a hacer lo que sea necesario para impedir que se abran.

La serie está protagonizada por Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Lunay Blanca Romero, y con un reparto coral en el que también figuran Maru Valdivielso, Pedro Casablanc, Jaime Zatarain, Belén López, Berta Bolufer,Eva Ugarte, Juanfra Juárez, Pablo Álvarez y César Mateo, entre otros intérpretes.

Producida por Mediaset España en colaboración con Shine Iberia (BanijayIberia), Pura Sangre es una creación de Nacho Faerna y Virginia Yagüe, con la dirección de Rómulo Aguillaume y Belén Macías y producción ejecutiva de Macarena Rey, Nacho Faerna y Arantxa Écija.