Tres argelinos apalizan a un joven en Palma mientras estaba de fiesta y le roban todas sus pertenencias

La Policía Nacional ha detenido a tres varones argelinos por propinarle una paliza a un joven en Palma y robarle sus pertenencias.

La víctima decidió salir de fiesta el pasado domingo 17 de agosto por el distrito Oeste de Palma. El joven se encontraba en un local de ocio cuando, en el exterior del establecimiento, un varón se el acercó y le pidió un cigarro.

En ese mismo momento notó como varios individuos se le acercaron por la espalda y de forma violenta le agarraron una mochila bandolera que portaba colgada por la espalda con la clara intención de robársela comenzando un fuerte forcejeo.

Además, durante el forcejeo otros individuos se le acercaron por la espalada con palos o barras metálicas. Dado que la víctima no soltaba sus pertenencias comenzaron a propinarle golpes.

En el transcurso de la agresión observó como uno de sus agresores logró abrir su bandolera y sustraer de su interior su teléfono móvil, 150 euros y varias tarjetas personales. Del mismo modo este individuo agarró una cadena que portaba en el cuello la víctima y tirando fuertemente de ella se la sustrajo. Tras la agresión y el robo todos ellos huyeron del lugar a la carrera arrojando el teléfono móvil al suelo.

Tras solicitar la presencia de agentes al lugar de los hechos, el joven les informó sobre lo sucedido aportando características físicas, vestimenta y dirección de huida de sus agresores, procediendo los agentes a batir las calles adyacentes al lugar de los hechos.

Por parte de una patrulla policial, se localizó en la calle Alfonso El Magnánimo a un grupo de tres individuos jóvenes, los cuales coincidían físicamente, vistiendo como lo aportado por la victima, procediéndose a la identificación de todos ellos en ese momento.

Durante el cacheo superficial practicado a los tres jóvenes, los agentes localizaron en el bolsillo de uno de ellos, una cadena la cual coincidía plenamente con la sustraída, igualmente a otro de los individuos se le localizó una tarjeta de transporte a nombre de la víctima.

Una vez practicadas todas las gestiones los agentes procedieron a la detención tres jóvenes en los hechos ocurridos se procedió a la formal detención y traslado a dependencias policiales como presuntos autores de un delito de Robo con Violencia e Intimidación.

Finalmente la víctima se personó en dependencias Policiales e interpuso denuncia por lo sucedido, donde igualmente se le hizo entrega de los objetos recuperados.