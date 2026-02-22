Una alemana borracha monta un altercado en la iglesia de Sant Miquel de Palma y acaba en el cuartelillo

La Policía Local de Palma ha detenido a una mujer ebria que supuestamente insultó a ciudadanos y provocó incidentes dentro de la iglesia de Sant Miquel ubicada en el centro de la capital balear.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 19.15 horas cuando la Policía recibió un aviso de que una mujer, de nacionalidad alemana y 46 años, estaba consumiendo alcohol e insultando a los ciudadanos cerca del mercado del Olivar.

Poco después, el 092 recibió un nuevo aviso de un ciudadano que alertaba de que la misma mujer estaba provocando incidentes en el interior de la iglesia de Sant Miquel.

Tras pedirle a la mujer que saliera de la iglesia, los agentes comprobaron en la base de datos que sobre ella pesaban dos órdenes de detención, una emitida en Palma por un delito contra la seguridad vial y otra en Manacor por un delito de acoso.

Según ha informado el cuerpo policial, debido a su agresividad y al estado de embriaguez que presentaba, fue trasladada bajo custodia al Hospital Universitario Son Espases.

El pasado miércoles, tras recibir el alta médica, fue conducida a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias y su puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.

La Basílica de Sant Miquel es el templo cristiano más antiguo de la isla de Mallorca. EStá ubicada en el corazón del casco antiguo, se erige sobre el solar de lo que fue la antigua mezquita mayor de Madina Mayurqa tras la Reconquista de 1229. Es un lugar de gran relevancia espiritual por albergar la imagen de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la ciudad.

Fue consagrada el 31 de diciembre de 1229, el mismo día de la conquista de la isla por el rey Jaime I. Se dedicó al Arcángel San Miguel en honor al confesor del rey, Fray Miguel de Fabra.