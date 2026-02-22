André Alonso, experto en plantas: «Si la planta está en riesgo necesita un trasplante»

Necesita un trasplante si la planta está en riesgo este experto en plantas, André Alonso nos explica cómo conseguir este proceso de forma exitosa. Las plantas se han convertido en uno de los elementos que deberemos empezar a preparar con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas zonas pueden acabar siendo esenciales. Son elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Hay consejos de los expertos en estas plantas que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve.

El experto en plantas André Alonso es viral

Una planta en riesgo necesita un trasplante

Mi reina, sí: trasplantar en invierno tiene riesgo…

pero hay una verdad y es que ai la planta lo necesita, se trasplanta. Punto.

Si el sustrato está colapsado, si las raíces han ocupado toda la maceta, si la planta se seca demasiado rápido, si hay problemas radiculares, si el drenaje ya no funciona, si el sistema radicular está pidiendo espacio…

No es “invierno”, es supervivencia.

Porque en interior no existe el invierno real tenemos 20–21 °C estables, temperatura controlada, humedad ambiental, luz artificial si hace falta y sustratos técnicos.

Eso NO es un ecosistema invernal: es un entorno estable.

El mito es creer que el calendario manda. La verdad es que manda la fisiología vegetal.

Trasplantar en invierno no mata plantas. Lo que las mata es:

– raíces asfixiadas

– sustratos muertos

– macetas saturadas

– drenajes inexistentes

– miedo a intervenir cuando toca

Si tu planta lo pide, se actúa.

Con criterio, buen sustrato, buen drenaje, buena temperatura y cabeza.

El blog de Ababoles nos explican que: «El trasplante es en realidad algo bastante sencillo, pero debemos tener en cuenta algunas cosas que son fundamentales para que la operación tenga éxito y la planta se vea beneficiada por él. De lo contrario, el resultado puede ser perjudicial e incluso llegar a producir la muerte de la planta. Vamos a centrarnos en el trasplante de una maceta a otra, en próximos post os hablaremos de otros supuestos. En primer lugar debemos escoger un sustrato de buena calidad y adecuado para la planta que queremos trasplantar. No podemos utilizar el mismo sustrato para un cactus que para una begonia… En el mercado existen diferentes tipos de sustratos en función de las necesidades de las plantas, acude a una floristería o un vivero y déjate asesorar por personal cualificado. También debemos escoger una maceta adecuada para la planta. El aumento de maceta debe ser siempre progresivo. Como regla general, no se debe pasar una planta a una maceta mucho mayor porque la tierra podría permanecer mojada demasiado tiempo y corremos el riesgo de que se pudran las raíces. Si es una planta de crecimiento lento, con aumentar dos o tres centímetros el diámetro de la maceta será suficiente. Si la planta es de crecimiento rápido el aumento podrá ser mayor. Esto será siempre proporcional al tamaño que ya tiene la planta, ya que una planta joven suele tener una perspectiva de crecimiento más rápida que un ejemplar muy desarrollado. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es la posición del cuello de la planta. El cuello de una planta es la zona donde se unen la parte aérea y la parte subterránea. Esta zona se encuentra al nivel de la tierra, y siempre debemos tratar de mantenerla en la misma posición. Ni enterrarla, ni dejarla sobresaliendo. Una vez dispuesta la maceta y el sustrato pondremos en el fondo de la nueva maceta una cantidad de tierra suficiente como para que el cuello de la planta se mantenga al mismo nivel que estaba. Después debemos retirar la maceta antigua tratando de extraer el cepellón de la planta de una pieza. El cepellón es el terrón de tierra que abarcan las raíces de la planta, si se rompe o desmorona es muy posible que se rompan un buen número de raíces y debemos tratar de evitarlo. Que la planta esté bien regada suele facilitar la extracción del cepellón de una pieza. Si la maceta está muy pegada y nos cuesta extraerla podemos dar unos golpes en el perímetro para que se separe mejor. Si la maceta es flexible, también podemos presionar las paredes para ahuecarla. Después colocaremos el cepellón en la nueva maceta asentándolo bien en la tierra. Rellenaremos el perímetro de la maceta con el sustrato, presionando ligeramente con los dedos para no dejar huecos pero con cuidado de no compactar mucho la tierra. Si el sustrato se compacta demasiado se dificultará el crecimiento y la aireación de las raíces, además de la absorción de agua».