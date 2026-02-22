Estalla la emoción entre los arqueólogos tras descubrir un sofisticado sistema hídrico en la mítica ciudad de Petra

Los arqueólogos han demostrado con sus descubrimientos que las civilizaciones antiguas tenían sistemas tecnológicos mucho más avanzados de lo que pensábamos. Ahora, Petra ha vuelto a sorprender al mundo con un sofisticado sistema hídrico.

Según un estudio publicado en la revista científica Levant, los arqueólogos han documentado un sistema muy complejo en la mítica ciudad de Petra. Concretamente han centrado la investigación en un acueducto.

Por sorprendente que parezca, contaba con canalizaciones avanzadas, incluidas tuberías de plomo, que elevan el nivel tecnológico atribuido hasta ahora a esta joya de la Antigüedad. De hecho, el hallazgo obliga a replantear la imagen tradicional de su ingeniería.

El estudio arqueológico ha analizado de forma detallada un tramo del sistema de abastecimiento de agua de Petra. Para ello los investigadores llevaron a cabo un levantamiento topográfico y un examen estructural que permitió identificar un elemento poco habitual.

Suena muy moderno, pero observaron la integración de tuberías de plomo dentro del acueducto. Este tipo de conducción cerrada no era frecuente en infraestructuras hidráulicas de la región.

Según el trabajo científico, el uso del plomo permitía regular mejor la presión y el flujo del agua, lo que reducía las pérdidas y mejoraba la eficiencia del transporte.

La combinación de canales tallados en la roca con tramos cerrados mediante tuberías metálicas es la prueba de una planificación técnica precisa.

Es decir, no se trataba de soluciones improvisadas, sino de una obra diseñada para adaptarse al relieve montañoso que rodea la ciudad y garantizar un suministro constante.

Petra se levantó en un entorno extremadamente seco, donde la gestión del agua era cuestión de supervivencia.

El nuevo análisis confirma que sus constructores desarrollaron un sistema complejo para captar, conducir y distribuir el recurso hídrico de forma controlada.

Y es que el acueducto combinaba diferentes técnicas. Por una parte tiene canales excavados en la roca, pero también conducciones protegidas y tramos con tuberías metálicas.

Esta solución mixta permitía limitar la evaporación y evitar la acumulación de sedimentos, algo fundamental en un clima tan árido.

Además, el sistema no sólo abastecía a la población, sino que también sostenía fuentes y espacios monumentales que requerían un flujo continuo. La infraestructura hidráulica formaba parte de un entramado urbano cuidadosamente planificado.

Hasta ahora, Petra era conocida sobre todo por sus impresionantes fachadas excavadas en la roca y por sus canales visibles a lo largo de las montañas. Sin embargo, esta investigación demuestra que hay otros aspectos a tener en cuenta.

El hallazgo de tuberías de plomo integradas en el acueducto es la prueba de que la ciudad aplicó soluciones hídricas avanzadas para optimizar el suministro en condiciones extremas.

La combinación de conducciones abiertas y cerradas en una misma infraestructura no era común en la región, lo que refuerza el carácter excepcional del sistema. Por ello, se puede concluir que Petra fue la consecuencia de una planificación integral.