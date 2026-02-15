Brindis de emoción entre los arqueólogos tras encontrar un acueducto y una legendaria red de túneles romanos

Los arqueólogos italianos de la Superintendencia ABAP, en estrecha colaboración con el Grupo Espeleo Arqueológico Vespertilio, localizaron con exactitud un acueducto romano y su sistema de captación en la célebre Villa dei Casoni, provincia de Rieti.

El descubrimiento fue confirmado por el Ministerio de la Cultura de Italia y aclara la duda histórica sobre el origen del suministro de agua en esta zona de Montopoli di Sabina.

La investigación en el terreno italiano utilizó mediciones de prospecciones topográficas rigurosas. Gracias a esto, han dado con la ubicación real de la mítica Fuente Varrone y pudieron documentar una intrincada red de túneles que precede, incluso, a la dominación romana absoluta de la región.

Un acueducto y su red de túneles romanos bajo la Villa dei Casoni

Estos trabajo, bajo un marco de colaboración internacional donde también participa la Universidad de Basilea, explican que el descubrimiento principal reside en un complejo sistema de ingeniería compuesto por túneles romanos excavados directamente en el conglomerado natural del terreno.

Este entramado de galerías subterráneas se ubica a unos 300 metros de la zona residencial de la villa y cumplía la función crítica de drenaje y recogida de aguas. El agua de los manantiales se dirigía hacia una cisterna que actuaba como vaso de decantación (limaria) antes de repartir el recurso por las diferentes estancias del complejo.

Este hallazgo es sorprendente, ya que confirma la ubicación de la Fuente Varrone, mencionada en textos del siglo XVIII. Además, revela una red de cuniculi que funcionaba antes de la romanización de la Sabina.

Un nuevo hito para la arqueología italiana

La relevancia de esta infraestructura hidráulica va más allá del simple suministro de agua. Según explica Nadia Fagiani, representante de la Superintendencia, el uso de la tecnología LiDAR permitirá crear un mapa tridimensional completo del sistema.

Esta herramienta digital vinculará las estructuras subterráneas con los muros de la superficie, ofreciendo una visión integral de la Villa dei Casoni, una construcción de época republicana que destaca por sus terrazas, ninfeos y criptopórticos.

La estructura del sistema, al ser tan antigua, sugiere que el control del agua ya era una prioridad para los habitantes previos a la conquista de Roma. Cristiano Ranieri, responsable del grupo espeleológico, señala que «se trata de un sistema que debió de estar en uso incluso antes de la romanización de Sabina».

¿Cómo continuará la investigación en Villa dei Casoni?

El futuro de la excavación se centra en la digitalización y la preservación de los túneles romanos para evitar su deterioro. Los arqueólogos pretenden determinar hasta qué punto esta red de canales influyó en el diseño arquitectónico de la zona noble de la vivienda, donde se encuentran el tablino y los dormitorios.

Bajo la dirección de Sabine Huebner, quien lidera el Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad de Basilea, el equipo internacional continúa las campañas no invasivas en el yacimiento. Según detalla el medio especializado Finestre sull’Arte, estas investigaciones se realizan para contextualizar el acueducto dentro de la evolución histórica de la Villa dei Casoni.

La experta que coordina señaló que este hallazgo representa una «oportunidad única para comprender el abastecimiento hidráulico de una de las villas más importantes de la Sabina».