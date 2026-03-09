Qué significan los colores de la bandera de Irán: historia y simbolismo

Irán está de moda por el conflicto con Estados Unidos. ¿Haz visto su bandera? Tiene tres franjas de forma horizontal. Una verde, otra blanca y otra roja. Además, tiene un símbolo rojo en el centro. Por detrás de esos colores y símbolo, hay mucha historia. La bandera actual refleja momentos importantes del pasado del país, sobre todo los cambios tras la revolución de Irán.

Como con muchas banderas, los colores y símbolos tienen un porqué. Cada cosa tiene un significado y cuenta algo sobre el país. En Irán, la bandera mezcla tradiciones antiguas con ideas modernas del sistema político actual.

Cómo es la bandera de Irán:

Como acabamos de ver, tiene tres franjas horizontales iguales:

Verde arriba.

Blanca en medio.

Roja abajo.

En la franja blanca hay un símbolo rojo, el emblema oficial. Además, entre las franjas hay una frase escrita en árabe repetida. El diseño actual es de 1980, pero los colores ya se usaban antes.

El verde: religión y esperanza

El verde es el primer color. En muchas culturas, se relaciona con la naturaleza, la vida o el crecimiento. Pero en el mundo islámico es importante por la religión.

El verde se asocia con el islam y con el profeta Muhammad. Por eso está en banderas de países donde esta religión es importante. En Irán, el verde también representa esperanza, fe y la identidad islámica. Tras la revolución de 1979, este significado se hizo más importante.

El blanco: paz y unidad

La franja del centro es blanca. Este color suele representar paz, honestidad y pureza. En la bandera iraní, el blanco simboliza el equilibrio entre los otros dos colores. Está entre el verde y el rojo, como un punto de unión. Además, el blanco está en banderas antiguas de Persia, el nombre antiguo del país.

El rojo: valentía y sacrificio

El rojo es el tercer color, en la parte de abajo.

En muchas banderas, el rojo representa valentía o la sangre derramada defendiendo el país. En Irán es parecido. Este color simboliza el sacrificio de quienes lucharon por el país y la fuerza del pueblo iraní. También se relaciona con la resistencia en conflictos y momentos difíciles.

El símbolo del centro

Lo más curioso es el símbolo rojo del centro. Parece una figura rara, pero es la palabra “Allah”, que significa Dios en árabe. Tiene cuatro medias lunas y una espada. Estas formas hacen una representación de la palabra. El artista iraní Hamid Nadimi lo diseñó tras la revolución.

Además de ser el nombre de Dios, el símbolo recuerda a un tulipán, una flor que en Irán se asocia con quienes murieron por el país.

Un detalle que casi nadie ve: la frase repetida

Si miras de cerca, entre la franja verde y la blanca, y entre la blanca y la roja, verás una frase repetida. Es “Allahu Akbar”, que significa “Dios es el más grande”.

Aparece 22 veces y no es casualidad. Se refiere al 22 de Bahman, una fecha importante en Irán porque es el día en que triunfó la revolución de 1979. Este detalle conecta la bandera con ese momento.

Cómo era la bandera antes

En un tiempo anterior a la revolución islámica, la bandera de Islam no era como es ahora. En el periodo monárquico de Mohammad Reza Pahlavi, el símbolo del centro de la bandera era un poco distinto, consistía en un león con espada y además un sol de fondo. Tan simbología fue utilizada durante muchos siglos en la antigua Persia. El león representaba fuerza, y el sol, poder.

Pero tras la revolución de 1979, se quitó porque se asociaba con la monarquía.

El impacto de la Revolución Islámica

Esta revolución realmente cambió la historia del país. De ser una monarquía, el sistema político pasó a ser una república islámica dirigida por religiosos. Se cambiaron símbolos del país, como la bandera.

El nuevo diseño reflejaba:

La identidad islámica del estado.

La ruptura con la monarquía.

Los valores de la revolución.

Por eso se creó el nuevo emblema y se añadió la frase religiosa repetida.

Más que una bandera

Hoy, la bandera de Irán no es solo un símbolo político. También representa la identidad cultural e histórica. Está colocada en varios lugares:

Se ve en muchos sitios:

Edificios oficiales.

Eventos deportivos.

Celebraciones nacionales.

Ceremonias públicas.

Para muchos, la bandera representa el orgullo nacional y la historia del país.

Un símbolo con historia

La bandera de Irán tiene muchos significados. Los colores reflejan valores como esperanza, paz y sacrificio. El símbolo central representa la religión. Y la frase repetida recuerda un momento clave de la historia de Irán.

Cada parte de la bandera cuenta algo sobre el pasado y la identidad de Irán. Por eso, al ver verde, blanco y rojo, vemos algo más que un diseño. Vemos siglos de historia, cultura y cambios políticos.

