Von der Leyen pide «no derramar una lágrima por Irán» y dice que la UE «ya no puede confiar» en las normas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha posicionado a favor de la operación orquestada por Estados Unidos e Israel y ha llamado a no «derramar ni una lágrima por el régimen iraní».

«Digámoslo claramente: no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní, que ha infligido la muerte y ha impuesto la represión a su propio pueblo. Y que ha provocado la devastación y la desestabilización de toda la región a través de sus auxiliares armados con misiles y drones», ha declarado.

La presidenta del Ejecutivo comunitario se ha expresado de esa manera en la conferencia anual de embajadores de la Unión Europea que se celebra en Bruselas, donde ha cargado duramente contra la dictadura de los ayatolás.

«Muchos iraníes, tanto dentro del país como en todos los rincones de Europa y del mundo, han celebrado la desaparición del ayatolá (Alí) Jamenei. Al igual que muchas otras personas de la región. Esperan que este momento pueda abrir el camino hacia un Irán libre», dijo.

La conservadora alemana ha añadido que «el pueblo iraní merece la libertad, la dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, aunque sabemos que ello estará cargado de peligros e inestabilidad durante la guerra y después de ella».

Asimismo, ha advertido de que el conflicto regional tiene «consecuencias imprevisibles» con repercusiones que se dejan notar en la energía, las finanzas, el comercio y el transporte, así como al desplazamiento de personas.

«La UE no puede confiar en un sistema de normas»

Por otro lado, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europa «ya no puede confiar» en un sistema internacional basado en reglas como «la única manera» de defender sus intereses ante las amenazas y ha incluso puesto en cuestión si es «más una ayuda o un obstáculo» para la credibilidad del bloque comunitario como actor geopolítico.

«Siempre defenderemos y respaldaremos el sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única manera de defender nuestros intereses ni asumir que sus reglas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos», ha sostenido.

«Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo», ha agregado al respecto.

Además, ha recordado que «Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá» y, pese a que la UE «siempre» defenderá «el sistema basado en normas», ha añadido que Europa ya no puede ceñirse sólo a esa estructura para defender sus intereses.