Sánchez ha gastado 93 millones en misiles para fragatas de la Armada como la enviada a la guerra de Irán

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 93 millones de euros a la compra de misiles SM-2 para las fragatas F-100 -incluida aquí la Cristóbal Colón enviada por el Ejecutivo frente a las costas de Chipre por la guerra de Irán- en lo que va de legislatura, es decir, desde agosto de 2023.

En concreto, el Ejecutivo socialcomunista acordó el pasado 25 de noviembre la «celebración de la primera enmienda del contrato para la adquisición de sistemas activos de defensa Standard modelo 2», esto es, la compra de misiles SM-2. Estos sistemas de defensa activa contribuirán «de manera esencial», señaló el Gobierno, a la defensa aérea tanto de las fragatas F-100 como de las F-110 en construcción. El valor estimado de este expediente ascendió a 28.000.000 euros, precisó el Ministerio de Defensa.

Asimismo, casi un año antes, el 3 de diciembre de 2024, el Consejo de Ministros presidido por Sánchez autorizó la celebración del contrato para la adquisición de «sistemas activos de defensa standard modelo 2 bloque IIICU». «Con este contrato se garantiza la defensa aérea en las operaciones futuras en las que participen las fragatas F-100, y F-110, para completar parcialmente el cargo y reponer consumos en lanzamientos para instrucción de dotación y calificación de unidades», recogió la referencia de aquel Consejo de Ministros. En este caso, el valor estimado del contrato fue cifrado en 65.000.000 euros.

De esta manera, la suma de ambos contratos de armamento de guerra, posteriores a la celebración de las últimas elecciones generales, se eleva a 93 millones de euros. Estos misiles tienen un peso aproximado de 707 kilogramos, una longitud de 4,7 metros, una envergadura de 107 centímetros y un diámetro de 34 centímetros. Su alcance se sitúa en torno a los 170 kilómetros.

Estos misiles están diseñados para proteger buques de guerra contra amenazas aéreas, especialmente en entornos de combate intenso. Y pueden interceptar distintas amenazas como aviones de combate enemigos, misiles antibuque (como el Exocet o similares), helicópteros hostiles o misiles de crucero en vuelo rasante, por ejemplo. Algunas versiones tienen capacidad limitada contra misiles balísticos en fase terminal.

La Cristóbal Colón cuenta con capacidad de lanzamiento de estos misiles Standard (SM-2), además de los tipo Evolved Sea Sparrow (ESSM) y antibuque Harpoon. Además, posee un sistema de combate Aegis -desarrollado en EEUU para operaciones simultáneas de guerra antiaérea, antisuperficie y antisubmarina-, un radar SPY-1D, un cañón, dos ametralladoras, 24 torpedos y un helicóptero SH-60B Seahawk.

El sistema Aegis es uno de los más avanzados del mundo que se emplean en escenarios de combate naval. Se trata básicamente del «cerebro» de defensa de un buque de guerra moderno. Es un sistema integrado de combate que combina radar, computadoras y armamento para detectar, rastrear y destruir amenazas simultáneamente. De esta manera, Aegis, desarrollado por la estadounidense Lockheed Martin, convierte a un buque en una fortaleza móvil capaz de defenderse y atacar en múltiples dominios al mismo tiempo.

«Misión de rescate»

El pasado viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó el envío de la mejor fragata de España a Chipre, país miembro de la Unión Europea, pese a resucitar días antes el lema del no a la guerra de 2003 sobre el conflicto de Irak. Sánchez esgrimió que se trata de una «misión de protección, de defensa, de rescate» y alegó que el traslado de la F-105 se ha realizado «a petición de Chipre», burlando la obligación de recibir la autorización del Congreso de los Diputados.

«Con la misma determinación que vamos a decir ‘no a la guerra’ en Irán, tenemos la determinación de ser solidarios, ayudar y echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea», declaró el líder socialista en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, en Huelva, junto al primer ministro portugués, Luís Montenegro.

Esta decisión del Ejecutivo socialcomunista se produjo después de que se mostrase contrario a dar apoyo logístico a EEUU en las bases de Morón y Rota en lo referente a operaciones contra Irán.