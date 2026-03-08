La Asamblea de Expertos de Irán ha nombrado este domingo a Mojtaba Jamenei para reemplazar a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, al frente de la tiranía de los ayatolás. Mojtaba Jamenei será el nuevo líder supremo de la dictadura de los ayatolás después de que su padre fuera eliminado en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, que ha marcado el comienzo de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel. Además, la muerte de Jameneí marcó el inicio de un proceso de sucesión que ahora ha llevado a la designación de su hijo, Mojtaba Khamenei, como el nuevo líder supremo. El presidente de EEUU Donald Trump ya había rechazado al hijo de Jamenei cuando se sugirió su nombre en la sucesión: «Es inaceptable». Además, advirtió que cualquiera que no cuente con el visto bueno de EEUU «no durará».

Mojtaba Jamenei es el segundo hijo del fallecido líder y ha sido durante años una figura influyente entre el ala más dura y represora de los círculos clericales y militares de la dictadura de los ayatolás. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente dentro del aparato de seguridad y la Guardia Revolucionaria (IRGC), los sicarios de los ayatolás, que han masacrado a unos 50.000 manifestantes desde que empezaron las protestas contra la dictadura. Esto ha hecho que Mojtaba Jamenei se haya convertido en un candidato natural para asumir el liderazgo tras la muerte de su padre, debido a que será una marioneta de los sicarios de los ayatolás.

A diferencia de otros miembros del clero, Mojtaba combina conocimiento religioso, influencia política y conexiones militares con los sicarios de los ayatolás, lo que ha refuorzado su perfil como heredero del poder supremo en Irán.

Durante los últimos años, se le ha considerado uno de los favoritos dentro de la estructura de poder de los ayatolás, principalmente por su cercanía con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, los sicarios de los ayatolás, su conocimiento de la política regional y su capacidad para coordinar estrategias tanto internas como externas de la tiranía.

Trump: «Es inaceptable»

Antes de que se hiciera oficial el nombramiento, el presidente estadounidense, Donald Trump, ya calificó a Mojtaba como «inaceptable» y exigió tener participación en la selección del próximo líder iraní, un reclamo que el gobierno de la República Islámica ha rechazado de manera firme, subrayando su soberanía nacional. Trump además advirtió que quien no cuente con la aprobación de EEUU «no durará mucho», una declaración que refleja la tensión creciente entre ambos países.

Implicaciones políticas internas

La llegada de Mojtaba Jamenei al poder implica varias consecuencias para la política interna de Irán:

Consolidación del ala dura : Mojtaba Jamenei está alineado con los sectores más conservadores del clero y la Guardia Revolucionaria , lo que podría reforzar la influencia militar en la toma de decisiones políticas.

: Mojtaba Jamenei está alineado con los sectores más conservadores del clero y la , lo que podría reforzar la influencia militar en la toma de decisiones políticas. Riesgo de concentración familiar : la República Islámica nació rechazando la herencia monárquica. En cambio, la sucesión de un hijo como líder podría ser interpretada como un retorno a patrones dinásticos, generando debate dentro de la élite clerical.

: la República Islámica nació rechazando la herencia monárquica. En cambio, la sucesión de un hijo como líder podría ser interpretada como un retorno a patrones dinásticos, generando debate dentro de la élite clerical. Posible tensión interna: otros miembros del clero o facciones moderadas podrían sentir desplazamiento, aunque por el momento parece existir consenso en torno a Mojtaba.

Implicaciones regionales y estratégicas