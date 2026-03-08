Una especialista israelí en inteligencia: «El Mossad siempre ayudará a la Guardia Civil pase lo que pase»

Sima Shine es investigadora jefe y ex directora del programa de investigación Irán y el Eje Chií del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) en Tel Aviv. Durante la mayor parte de su carrera, Shine trabajó en la comunidad de inteligencia israelí. Su último cargo fue el de jefa de la división de Investigación y Evaluación del Mossad (2003-2007). Ante las tensiones entre Pedro Sánchez y Donald Trump e Israel, advierte sobre la brecha entre Madrid y Washington. En cambio, asegura: «El Mossad siempre ayudará a la Guardia Civil pase lo que pase». Shine ha insistido en algo clave: gran parte de la guerra real no aparece en los medios de comunicación. Las operaciones más importantes probablemente están ocurriendo en inteligencia encubierta, sabotaje y movimientos de milicias y grupos terroristas.

Tras su jubilación del Mossad, Shine se desempeñó como subdirectora de Asuntos Estratégicos en el Consejo de Seguridad Nacional de Israel (2008-2009) y posteriormente (2009-2016) en el Ministerio de Asuntos Estratégicos, donde fue responsable, entre otras cosas, del expediente iraní y fue subdirectora general.

PREGUNTA. – Dadas las recientes tensiones entre Israel y el gobierno de Pedro Sánchez, ¿cree que la cooperación en seguridad e inteligencia se verá afectada entre Israel y España?

RESPUESTA. – En primer lugar, la primera brecha es entre España y Estados Unidos. Creo que hay una tensión creciente por [Pedro Sánchez decir que] no [se va a] permitir que los aviones estadounidenses aterricen de las bases [de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla)]. Creo que esto va a ser un problema entre España y Estados Unidos.

P. – ¿Un problema, a qué nivel, político, cooperación?

R. – Por lo que sé, normalmente la cooperación en inteligencia continúa, incluso si las relaciones políticas son frías y no muy buenas. Porque ambas partes tienen interés en continuarla [sonríe]. Creo que no es sólo la parte israelí, también la española. Al fin y al cabo, Israel ha apoyado a lo largo de los años en muchos casos las actividades contraterroristas [de España] y otros servicios de inteligencia [de España y el resto de Europa]. El nivel de cooperación anterior continuará por el interés de ambas partes.

Cooperación Israel-España: no se romperá

P. – Entonces, el Mossad seguirá compartiendo información y ayudando en operaciones de contraterrorismo a la Guardia Civil?

R. – Sí, creo que sí, pase lo que pase.

P. – ¿Qué escenarios cree que son posibles para los próximos 30 ó 60 días de guerra entre Israel y Estados Unidos e Irán?

R. – Es muy difícil responder a esa pregunta. No sabemos qué ocurrirá. Entiendo que tanto estadounidenses como israelíes están decididos a continuar. Existe una cooperación muy estrecha. De hecho, diría que sin precedentes a todos los niveles. La pregunta es, en primer lugar, ¿qué pasará en Irán? ¿Existe la posibilidad de que los iraníes decidan que ya es suficiente? Veremos qué sucederá dentro de una semana. Creo que Irán entró en la guerra en una situación muy débil, una situación débil desde el punto de vista de su economía: escasez de agua, escasez de electricidad, un dinero que ya no vale nada, etc. Irán, incluso antes de la guerra, podía resolver todos estos problemas. Ahora, después de la guerra, creo que realmente están en una mala situación y estarán mucho peor en las próximas semanas.

¿Se derrumbará la dictadura de Irán?

P. – ¿Hay algún servicio de inteligencia israelí que nos dé alguna pista de que existe alguna fuerza política en Irán que podría tomar el poder si el régimen cae?

R. – No sabemos si existe. Una fuerza organizada y un líder. La mayoría de los contactos son entre la CIA, el Mossad y gente dentro de Irán. Me fijo en dos personas que están desde 2009 en arresto domiciliario, que formaron parte de la tiranía en el pasado, Mousavi y Karroubi. Formaron parte de la dictadura en el pasado. Desde que Mousavi intentó ser presidente cuando Ahmadinejad se presentó para un segundo mandato, y el líder supremo no se lo permitió, está en arresto domiciliario. Estas dos personas pueden ser un ejemplo para un nuevo liderazgo en Irán, ya que conocen el sistema.

P. – Ni Trump ni Netanyahu quieren a nadie de la dictadura de los ayatolás, ¿no sería dar continuidad a la tiranía?

R. – Formaban parte del sistema, pero lo odian después de tantos años en arresto domiciliario. ¿Quién sabe cómo evolucionarán las cosas? Trump tiene sus propios intereses y su propio calendario. Puede ser diferente al de Israel. No lo sabemos. Espero que las cosas evolucionen en la buena dirección.

P. – Se habla de que la guerra se prolongará hasta septiembre, ¿piensa que la dictadura de los ayatolás de Irán está preparada?

R. – Irán estaba preparado para esta guerra. Se les sorprendió un sábado por la mañana [cuando tuvo lugar la eliminación del líder supremo], pero estaban preparados para la guerra a tres niveles principales. Uno es la continuidad del funcionamiento del sistema. Como todos sabemos, los iraníes anunciaron desde el principio que habían elegido reemplazos para todos los oficiales de alto rango y otros. Luego la decisión de Jamanei antes de la guerra de que Larijani coordinaría toda la campaña política y militar. Esto es importante porque es el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Alto Nivel.

Desde el punto de vista del sistema, todo funciona correctamente. Además, tras el asesinato del líder, según el principio primero de la Constitución iraní, debía existir un consejo interino que dirigiera el país. Dos días después, se nombró al Consejo interino. Este consejo o comité está compuesto por el presidente, el jefe del poder judicial y una figura religiosa del Consejo de Dios. Desde el punto de vista del sistema, y ​​creo que es muy importante, todo funciona según lo planeado y según lo necesario en caso de un cambio.

Estrategia de Irán: atacar al petróleo

P. – ¿Por qué Irán está atacando a los países del Golfo Pérsico?

R. – Irán está atacando a civiles, atacando la infraestructura energética, y los Estados del Golfo entienden que el objetivo no es solo el apoyo estadounidense, sino su capacidad de sobrevivir económicamente. Como Irán ha dicho en el pasado, «si no exportamos, nadie exportará petróleo y gas». También han comenzado con Azerbaiyán, un aliado muy cercano de Israel. Empezaron con dos vehículos aéreos no tripulados en el aeropuerto, lo cual es menos importante. Lo más importante es que están atacando la infraestructura petrolera y los oleoductos. Se trata del oleoducto que va de Bakú a Tiflis y a Kyan, un puerto turco. El 30% del petróleo israelí llega por este oleoducto. Como pueden ver, la gente se pregunta: «¿Están locos? Son irracionales. ¿Por qué atacan a sus aliados del Golfo?». No, tienen un razonamiento racional, y no son irracionales. Tampoco significa que vaya a funcionar.

¿Qué van a hacer las milicias kurdas?

P. – ¿Qué va a pasar con los kurdos, harán de botas sobre el terreno para EEUU en Irán?

R. – Tenemos información diversa y contradictoria sobre este tema. Lo que sabemos es que el presidente Trump tuvo una conversación telefónica con el presidente kurdo. En Irak, el presidente pertenece a la comunidad kurda. El primer ministro es chiita, y creo que el jefe del parlamento es sunita. Así que ha hablado con el presidente, el presidente kurdo de Irak, y también con el presidente de la región del Kurdistán iraquí. Por otra parte, Israel ha bombardeado la frontera entre Irak e Irán, instalaciones de la Guardia Revolucionaria. La explicación, no por parte de Israel, sino de otros, es que Israel quería abrir la frontera para las milicias kurdas que quisieran entrar en Irak o en Irán. Sabemos que los kurdos se han dividido en cinco milicias diferentes. Se coordinaron y, en los últimos días, decidieron operar juntas. Desconocemos, y no hay ninguna confirmación, que hayan penetrado en Irán. Pero, podría ser que ocurrieran cosas sobre el terreno, y no lo sepamos. Y quiero llamar su atención: la mayor parte de lo que está sucediendo no se publica, ni por Estados Unidos ni por Israel.