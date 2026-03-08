Los ayatolás ocultan quién es el nuevo líder supremo de Irán y Trump le advierte que «no durará mucho”

La dictadura de los ayatolás de Irán ha afirmado este domingo que ya ha elegido a su nuevo líder supremo, sucesor de Ali Jameneí, pero ha decidido no revelar todavía su identidad, en medio de la guerra regional y amenazas directas contra quien asuma el cargo tras la eliminación de Jameneí el pasado 28 de octubre en una operación conjunta de EEUU e Israel. Donald Trump ha advertido que el nuevo líder supremo «no durará mucho» si no tiene el visto bueno de Washington. Israel ha advertido públicamente que perseguirá a cualquier sucesor del líder iraní y a quienes participen en su designación, lo que podría explicar por qué el nombre se mantiene en secreto por ahora.

La decisión de ocultar el nombre del nuevo líder supremo se produce después de que Israel intentase eliminar a Mojtaba Jameneí, de 56 años, hijo de Alí Jamanei, anterior líder supremo de Irán.

Los ayatolás intentan su continuidad

El órgano encargado de elegir al líder supremo, la Asamblea de Expertos, ha confirmado que la decisión ya se ha tomado y que el sucesor está designado. Según la Constitución iraní, ante la muerte o incapacidad del líder supremo se activa un Consejo Interino que garantiza la continuidad del poder:

Este consejo está compuesto por el presidente, el jefe del Poder Judicial y un clérigo del Consejo de Guardianes, y actualmente ya está operativo, asegurando que las decisiones políticas y militares se mantengan sin interrupciones. La existencia de este consejo demuestra que el régimen iraní planea la sucesión de manera estructurada, evitando vacíos de poder que podrían desestabilizar al país durante la guerra.



Preparación militar y sucesión de cargos

Según la especialista israelí en inteligencia, Sima Shine, jefa de la división de Investigación y Evaluación del Mossad entre 2003 y 2007, Irán ha planificado también la sucesión de altos cargos militares, especialmente dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC):

Los reemplazos están listos para asumir de inmediato en caso de ataques o pérdidas de líderes.

Por ejemplo, cuando un comandante de la IRGC fue asesinado, su subordinado Wakhidi asumió inmediatamente el mando, mostrando que la estructura militar está preparada para operar sin fricciones, incluso ante pérdidas súbitas.

¿Quién será el nuevo líder?

Altos líderes religiosos han señalado que la tiranía iraní podría anunciar pronto un nuevo líder supremo. La línea dura y los reformistas marginados del régimen deliberan sobre su futuro mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se intensifica rápidamente.

Mohammad Mehdi Mirbagheri, miembro destacado de la Asamblea de Expertos de 88 miembros, que será la encargada de designar al nuevo líder tras la eliminación de Khamenei, afirmó que la elección debe hacerse con cuidado para que sea indiscutible a nivel interno, asegurando la estabilidad del régimen.

El papel de Alí Larijani en la guerra

Shine destacó la importancia de Alí Larijani en la estrategia del régimen:

Antes de la guerra, Jamenei decidió que Larijani coordinaría toda la campaña política y militar.

Larijani es el secretario del Consejo de Alto Nivel de Seguridad Nacional, y su designación como coordinador central refuerza la idea de que el régimen iraní planea cuidadosamente la guerra y la continuidad institucional.

La confianza de Jamenei en Larijani para liderar la coordinación muestra que el régimen mantiene estructuras sólidas que pueden funcionar incluso bajo presión extrema.

Arijani nació en 1958. Se unió a los sicarios de los ayatolás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en 1981 y sirvió como comandante durante los primeros años de la guerra entre Irán e Irak. Ingresó en el seminario, pero posteriormente se licenció en informática y matemáticas antes de obtener una maestría y un doctorado en filosofía occidental por la Universidad de Teherán. Su enfoque académico, incluyendo su tesis doctoral de 1995, se centró en el filósofo alemán Immanuel Kant. Larijani ha liderado la represión violenta contra los manifestantes. Además, ha desempeñado un papel fundamental en el avance de las capacidades nucleares de Irán para construir la bomba nuclear.

Fue en el fortalecimiento de la autoridad del líder supremo, la resistencia a las reformas democráticas y la represión del Estado durante las crisis. Ha apoyado políticas destinadas a disminuir la influencia estadounidense en Oriente Medio y no reconoce la existencia del Estado de Israel, al que considera que hay que aniquilar.