Los países a los que el Gobierno recomienda no viajar por la guerra en Oriente Medio

La escalada en el conflicto en Oriente Medio ha hecho que muchos de los gobiernos hayan tenido que actualizar sus recomendaciones de viaje a los países de la región. Desde España, el Ministerio de Asuntos Exteriores advierte de los riesgos de viajar a las zonas del conflicto donde la seguridad es inestable. Israel o Irán figuran en la lista a los que se aconseja no viajar, mientras que otras naciones cercanas solo tienen advertencias.

Israel

El ejecutivo de Sánchez desaconseja «completamente viajar a Israel» ante el contexto de conflicto regional». En estos momentos, el espacio aéreo se ha reabierto parcialmente con operaciones limitadas a la aerolínea israelí El Al. Asimismo, recuerdan que «las fronteras terrestres permanecen abiertas con Egipto y Jordania, cuyo espacio aéreo está abierto, ofreciendo opciones para abandonar la región en la medida en que vaya siendo posible hacerlo en condiciones de seguridad».

Irán

El Ministerio de Asuntos Exteriores detalla que «se desaconseja completamente viajar» a la zona, cuyo espacio aéreo se encuentra cerrado. «Si se encuentra usted en Irán, debe permanecer en su domicilio tratando de reducir al máximo sus desplazamientos», avisan. De la misma manera, recuerdan que las fronteras terrestres permanecen abiertas con Armenia y Azerbaiyán, cuyo espacio aéreo está abierto, para así salir del país.

Líbano y Palestina

La guerra en Oriente Medio también afecta a otros países como Líbano o Palestina. En estos casos, el Gobierno español desaconseja viajar a esos países. Además, insta a los españoles que se encuentren allí a que los abandonen por los medios disponibles, siempre que puedan hacerlo en condiciones de seguridad.

«Ante el contexto de conflicto regional, se desaconseja completamente viajar a Palestina, incluido Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza», advierten.

Siria e Irak

Los espacios aéreos de Siria e Irak están cerrados y en ambos casos se «desaconseja viajar». Además, a quienes ya están allí se les ruega que «mantengan un estado de alerta permanente, sigan las recomendaciones e instrucciones que puedan cursar las autoridades locales y la embajada, limiten los movimientos a los necesarios y estén atentos a las comunicaciones vía X o Bluesky».

Catar, Emiratos Árabes, Kuwait y Bahréin

Catar, Kuwait y Baréin mantienen sus espacios aéreos cerrados y el Ministerio de Asuntos Exteriores aconseja igualmente «aplazar el viaje hasta nuevo aviso». Para abandonar Catar y Kuwait, la opción pasa por cruzar a Arabia Saudí por las fronteras terrestres.

En cuanto a Emiratos Árabes Unidos, su espacio aéreo está parcialmente abierto «con régimen de corredores aéreos seguros». Asimismo, también «se aconseja aplazar el viaje hasta nuevo aviso».

Jordania, Turquía, Arabia Saudí y Omán

Para Jordania, Arabia Saudí y Omán, la recomendación es «aplazar el viaje hasta nuevo aviso». Los españoles que estén allí en estos momentos pueden salir de dichos países por vía aérea, ya que sus vuelos comerciales están activos y sus espacios aéreos están abiertos. También es cierto que, con el conflicto, existe la posibilidad de que el vuelo sea modificado o cancelado.

En cuanto a Turquía, el Gobierno español recomienda «viajar con extrema precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas». Recomienda que estén alerta «especialmente en las zonas turísticas del centro de Estambul, y eviten en lo posible las aglomeraciones de personas y manifestaciones».