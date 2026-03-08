Los precios del petróleo subieron con fuerza este domingo por encima de los 100 dólares por barril debido a las graves interrupciones en el suministro energético provocadas por la guerra en Irán. Los precios del petróleo han superado los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, a medida que los ataques militares en Oriente Medio continúan afectando gravemente el suministro global. El petróleo sigue disparándose por la guerra de Irán y ya supera los 100 dólares por barril. El pasado sábado, Israel bombardeó 30 complejos petrolíferos de Irán. Todavía así, fuentes consultadas por OKDIARIO apuntan a que hay «componentes del refino que Irán está confiscando en el cierre del Estrecho de Ormuz».

Datos del mercado

El Brent, el crudo de referencia internacional, subió un 12,2% hasta 104,05 dólares por barril en los mercados de Asia-Pacífico, superando el umbral psicológico de los 100 dólares por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania. La subida incluyó un aumento de 10 dólares sólo el viernes pasado en el precio del crudo estadounidense.

En lo que va del año, los precios han incrementado dos tercios, desde poco más de 60 dólares por barril al inicio de 2026, acelerando tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El repunte se produce tras un fin de semana de ataques intensificados en Oriente Medio, durante el cual la compañía nacional de petróleo de Kuwait anunció un recorte en su producción.

Estrangulamiento por el Estrecho de Hormuz

La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán ha provocado que la dictadura de los ayatolás de Teherán detenga gran parte de sus exportaciones de petróleo y gas a través del Estrecho de Hormuz, ruta crítica por donde pasa cerca de un quinto del petróleo mundial. Esta interrupción ha generado temores de una falta global de crudo y ha empujado a los países del Golfo a limitar aún más la producción:

Qatar advirtió que, si la guerra continúa, todos los productores del Golfo podrían verse obligados a cerrar su producción en pocas semanas, lo que haría que el precio del petróleo llegara hasta 150 dólares por barril.

Las instalaciones de almacenamiento en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait se están acercando a su máxima capacidad, lo que podría obligar a cerrar grandes campos petroleros si no se restablece la exportación.

Impacto en los mercados financieros

El alza de los precios del petróleo tuvo un efecto inmediato en las bolsas internacionales:

Los futuros de las principales bolsas estadounidenses (Dow, S&P 500 y Nasdaq‑100) cayeron de forma significativa ante la incertidumbre económica y la aversión al riesgo.

Los inversores se desplazaron hacia activos considerados refugio, mientras se alejaban de valores de riesgo como acciones, reflejando la preocupación sobre cómo un conflicto prolongado podría afectar el crecimiento global.

Más recortes de producción en el Golfo

La crisis se profundiza porque más productores del Golfo Pérsico están recortando su producción de petróleo: