Suena raro y los arqueólogos reconocen que es extravagante pero el Partenón podría ser un barco del revés

Es raro y los arqueólogos reconocen que es extravagante

El Partenón podría ser un barco al revés

En un reciente artículo publicado en la revista especializada Science Direct han descubierto algo realmente increíble. Un secreto oculto sobre el Panteón que puede cambiar la visión que tenemos de este monumento que es una de las grandes maravillas de la antigüedad. Tal y como explican los arqueólogos: «Buscando una explicación de algunas características formales sorprendentes de los templos griegos clásicos, el autor plantea la hipótesis de que el templo (naos en griego) deriva de un barco de remos invertido (naus) almacenado en soportes, que los antiguos marineros pueden haber utilizado para acampar en el extranjero y para reunirse en su tierra natal griega. Se proporcionan ejemplos que muestran que esta práctica se ha extendido en varias culturas marítimas. A continuación, la tabla libre de las galeras de los períodos geométrico y arcaico, bien conocida por el modelo de arcilla que se encuentra en Gytheion, se compara formalmente con las entablaciones dóricas e iónicas. Se encuentran diez similitudes, dispuestas verticalmente en orden inverso, que explican su origen y función. Además, la existencia de dos entablaciones se explica como el resultado de una ampliación, que dio lugar al peristilo. Otras características del templo están sujetas a la hipótesis. La consistencia interna y el alcance explicativo de la hipótesis llevan al autor a concluir que los templos dóricos griegos y jónicos de hecho imitan los barcos de remo invertidos en su entrablatura y techos, y que los elementos tradicionalmente considerados ornamentales originalmente tenían un papel funcional en los barcos que estaban destinados a reproducir. Finalmente, el autor sugiere que se realicen más investigaciones sobre fuentes escritas y arqueología de campo».

