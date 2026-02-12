Escándalo en la arqueología: pillan a una alemana intentando llevarse objetos saqueados históricos

Pillan a una alemana intentando llevarse objetos saqueados históricos, en este escándalo sin precedentes en la arqueología. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Es hora de pensar en este tipo de detalle que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas. Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

La arqueología vive un escándalo sin precedentes

Pillan a una alemana intentando llevarse objetos saqueados históricos

Los expertos de Pecadosdearte nos explican que: «Esta semana nos llega la noticia del recuento de las 1574 monedas antiguas intervenidas en el aeropuerto de Mallorca en 2024, cuando su propietaria las intentaba sacar del país ¡Enhorabuena!. La noticia llega con gran profusión de fotos de la Consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antonia Roca, como no puede ser de otra manera. Aquella feliz casualidad en el aeropuero ha provocado dos cosas: El lógico registro del domicilio de la residente alemana y propietaria de la talega de monedas, buscando y hallando más objetos, y por otro lado ha despertado las sospechas de que el tesoro acumulado, no fuera algo más que la colección de un guiri creada a lo largo de los años. Es decir, que fuera un proveedor del mercado negro de antigüedades. El propietario inicial, falleció hace unos años, por tanto cabe preguntarse cuantas de estas piezas fueron encontradas antes y después de la Ley de Patrimonio de 1985. Otra cuestión es de donde salieron. Probablemente nunca se sabrá. La primera pregunta presenta obviamente dudas en cuanto a probables delitos de expolio ya que anteriormente a la ley no estaba regulado como tal. La segunda sería saber si todas proceden de Mallorca, ya que si existe la suposición de que los sospechosos podrían ser una trama de trafico y contrabando, no habría que descartar que fueran depositarios de piezas de otros lugares. Y todo esto habrá que demostrarlo. La Consellería de Cultura del Govern ha hecho lo que debía: La foto, el recuento de piezas y ahora procederá a su valoración, que según los procedimientos actuales de tasación de objetos arqueológicos, precisan obligatoriamente por saber su origen. Lo que se denomina la Contextualización».

Siguiendo con la misma explicación: «También habrá que saber con quien se cuenta para catalogar este tesoro, y paliar los ataques de cuernos académico- museístico entre los museos arqueológicos mallorquines actuales y los que algún día, se pondrán por fin en marcha. Si algo distingue a la colonia alemana de Mallorca es precisamente su “descontextualización” social incluso legal de la realidad española en la que viven. Ese es un problema de ellos creando sus propios guetos al margen de la sociedad balear y española la que no entienden y que a su vez los rechaza. Es decir van a su bola y con suerte te hablan en español. En este sentido tengo mis dudas sobre las intenciones delictivas del grupo de alemanes. Tal vez la señora alemana a la que le pillaron las monedas, debía ser la hija tonta del posible expoliador y contrabandista y no se ha enterado que el aeropuerto de Son Sant Joan, es el peor sitio para sacar y contabandear 1.500 monedas, !Con la de puertos deportivos que hay en la isla, sin ingún tipo de control!, o tal vez se creyó que las monedas eran suyas y podía hacer lo que quisiera con ellas. Hay detalles legales que los residentes extranjeros en Mallorca a menudo «olvidan», Por ejemplo, dos detectoristas ingleses que se pasan las tardes de julio y agosto peinando las playas y orillas en Calviá, a los que veo yo cada año. Es de suponer que hay muchos más en otras playas y también por los montes. Tal vez habría que incidir un poco más en advertir que es, y que no es un delito de expolio y publicarlo en los rotativos alemanes locales, que son los únicos que leen, con o sin foto de la consellera de cultura vestida de bávara si es necesario».