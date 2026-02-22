El Gobierno prevé gastar 16 millones en reformar el Ministerio de Vivienda mientras construye cero casas

El Gobierno de Pedro Sánchez prevé gastar más de 16 millones de euros a través del Ministerio de Vivienda para reformar la Casa de la Arquitectura y dependencias anexas, mientras está siendo fuertemente cuestionado por haber construido cero casas en estos años pese a sus múltiples promesas.

En concreto, de momento, el Ejecutivo ha destinado 1,7 millones a la licitación de un «concurso de proyectos para la ampliación de la Casa de la Arquitectura y rehabilitar los espacios de exteriores del complejo de Nuevos Ministerios», en el centro de Madrid. Este contrato tiene como órgano adjudicador a la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura que dirige Iñaqui Carnicero, amigo íntimo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El proyecto arquitectónico ganador se encargará de la dirección de la obra, cuyos trabajos de construcción también aparecen presupuestados en los pliegos de contratación por un importe de 14.399.000 euros, según la documentación consultada por OKDIARIO.

Según el Ministerio de Vivienda, este concurso contará con «un jurado de prestigio independiente, para seleccionar la propuesta que, por su calidad arquitectónica, funcionalidad, soluciones bioclimáticas y de sostenibilidad adoptadas, así como por su viabilidad técnica, constructiva y económica, sea valorada como la mejor y más idónea para llevar a cabo los trabajos».

Dentro de los 1,7 millones del citado concurso para la redacción del proyecto arquitectónico se incluyen 30.000 euros para el primer premio; 20.000 para el segundo; 5.000 euros para el tercero, y dos accésits de 10.000 euros cada uno de ellos (IVA excluido). El plazo para dicha redacción es de ocho meses, y los candidatos tienen hasta el próximo 6 de marzo para la presentación de sus propuestas.

El objeto de este concurso, según el Gobierno, es «la ampliación, adecuación y puesta en uso de la sede física de la Casa de la Arquitectura, garantizando su funcionalidad como museo de arquitectura estatal».

Asimismo, detalla que «los trabajos comprenderán el diseño y adecuación de los espacios expositivos existentes, la creación de un vestíbulo de acceso representativo; así como la implantación de una tienda y una cafetería vinculadas al recorrido museístico».

El contrato incluye, además, la elaboración de un Plan Director del espacio público exterior del Complejo de Nuevos Ministerios, con especial atención a su Gran Plaza. Este documento estratégico «deberá definir las fases de intervención, el modelo de ordenación y usos del espacio, la propuesta paisajística y de renaturalización urbana, la definición de las redes de servicios urbanos, y las soluciones técnicas para mejorar la biodiversidad, la calidad ambiental y el confort urbano», indica el Ejecutivo.

Este plan también contemplará «la integración paisajística y funcional de los accesos, recorridos peatonales y zonas estanciales, garantizando una coexistencia equilibrada entre tránsito, vegetación y actividad ciudadana», añade el Ministerio de Vivienda que capitanea Isabel Rodríguez.

«Objetivos sostenibles»

De esta manera, estas actuaciones permitirán «dotar a la Casa de la Arquitectura y a su entorno inmediato de un marco físico, funcional y ambiental coherente con los objetivos culturales, sostenibles y representativos de esta nueva institución estatal, consolidando el Complejo de Nuevos Ministerios como punto neurálgico de la cultura arquitectónica española y fomentando la revitalización del barrio en el que se circunscribe y su ecosistema urbano», dice el departamento de Iñaqui Carnicero.

Entretanto, el jefe del Ejecutivo socialcomunista anunció la semana pasada la creación de un fondo soberano dirigido a la construcción de 15.000 viviendas al año para alquiler asequible. Sin embargo, lo hizo, después de no haber «sido capaz de construir ni una» desde mediados de 2018, como denunció el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo. El dirigente popular criticó que «con un déficit de 700.000 viviendas, según el Banco de España», el inquilino de la Moncloa apenas prometa 15.000 viviendas anuales después de no haber hecho nada en estos años.