El amigo íntimo de Sánchez fue jurado del contrato que ganó el secretario del PSOE madrileño para la Expo

Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Gobierno y amigo íntimo de Pedro Sánchez, fue uno de los componentes del jurado que propuso como adjudicataria a la UTE del secretario de Vivienda del PSOE de Madrid, Néstor Montenegro, para hacerse con el contrato -por importe de 2,1 millones de euros- relativo al diseño de arquitectura y oferta expositiva integral del pabellón de España para la Expo Universal Osaka 2025, que arrancará el próximo abril.

OKDIARIO publicó el pasado lunes en exclusiva que Acción Cultural Española (AC/E), entidad del Gobierno presidida por José Andrés Torres Mora, el que fuera jefe de Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero en la oposición y diputado del PSOE, resolvió en agosto de 2023 por medio de un jurado la concesión de este contrato para la Expo 2025 a la UTE Néstor Montenegro Mateos-Enorme Estudio SLU-Smart and Green Design por ser su oferta «la clasificada en primer lugar al tener la mayor puntuación de las presentadas». Según los pliegos consultados por OKDIARIO, concurrieron a este concurso un total de 14 candidaturas, incluida la ganadora.

Ese jurado estuvo presidido por el ex diputado socialista Juan Luis Gordo, como director financiero y de recursos de Acción Cultural, y lo conformaron también «diez expertos de reconocido prestigio», entre los que figuraron el embajador de España en Japón, Fidel Sendagorta, la cineasta Isabel Coixet o el propio Carnicero, arquitecto de profesión y secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Su nombramiento como alto cargo del Gobierno en junio de 2020, siendo entonces designado director general de Agenda Urbana y Arquitectura, generó una sonada polémica.

Carnicero es íntimo amigo de Pedro Sánchez desde la juventud, cuando coincidieron en el colegio Ramiro de Maeztu y en la cantera del club de baloncesto Estudiantes. En un reportaje en el programa de Ana Rosa Quintana en 2016, con el líder socialista todavía en la oposición, el arquitecto fue presentado por Sánchez como uno de sus mejores amigos. «¿Quiénes son los que te ponen en tu sitio?», le preguntó Ana Rosa al hoy inquilino de la Moncloa. «Mi familia, mi hermano y este amigo que vamos a conocer…», respondió Sánchez antes de llamar por videoconferencia a Carnicero, que pasó a describirle así en aquella época: «Era un poquito canalla. Y ahora ahí le tienes al tío, dónde está», señaló.

Pese a que luego siguieron caminos diferentes, los dos amigos inseparables continuaron manteniendo su amistad. Así, prueba de la estrecha relación que conservaron en el tiempo es, por ejemplo, la inclusión de Carnicero abrazando al ahora presidente del Gobierno en un vídeo de la campaña de Sánchez para las primarias del PSOE de 2014. «De pequeño era un tío tímido pero seguro de sí mismo. Siempre ha tenido un afán de superación (…) Es un amigo que siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado», manifestó Carnicero en dicha grabación, como publicó Abc.

En aquel reportaje, con Carnicero viviendo fuera de España debido a los efectos que la crisis provocó en el sector de los arquitectos, Sánchez habló así de su amigo: «Tenemos que traerle a España, hay gente fantástica fuera de España que tiene que volver, Iñaqui es uno de ellos». Cinco años después, acabó enchufado en el Gobierno.

Composición del jurado en el concurso para el pabellón de la Expo de Osaka.

Por su parte, el arquitecto Néstor Montenegro, afiliado a la Agrupación Socialista de Moncloa y cuya UTE ha ganado el concurso para el proyecto arquitectónico y el recorrido expositivo del pabellón de España en la Expo de Osaka (Japón), ya tenía vinculación con el PSOE cuando el 19 de julio de 2023 el jurado del concurso de Acción Cultural eligió a su estudio para esta tarea.

Para entonces, este arquitecto llevaba un año y medio formando parte de la Ejecutiva del PSOE de Madrid Ciudad que encabeza Mercedes González, hoy directora de la Guardia Civil y a la que avaló el propio Montenegro como afiliado para que se convirtiera en secretaria general de esta agrupación. En la dirección de la misma, que todavía sigue activa y deberá ser renovada la próxima primavera, Montenegro fue elegido para estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. «Orgulloso de poder participar en este proyecto ilusionante», expresó el arquitecto.

El PP exige explicaciones

En este contexto, a raíz de estas informaciones de OKDIARIO sobre el pabellón español de la Expo 2026, el PP exigió este martes al Gobierno de PSOE-Sumar que dé explicaciones al respecto. En rueda de prensa en Génova tras la reunión del Comité de Dirección, el portavoz nacional del PP y secretario de Cultura, Borja Sémper, destacó que «parece sorprendente que la adjudicación de este contrato sea 300.000 euros más cara que la del contrato que se firmó para el último pabellón español», como reveló este periódico respecto a la Expo de Dubái.

De este modo, Sémper recalcó que este asunto «merece una explicación por parte del Gobierno», esto es, que «uno de los miembros de esa UTE sea alto cargo político del Partido Socialista en Madrid», subrayó.

No obstante, el portavoz del PP afirmó que su formación también cree que «este Gobierno no tiene ya ningún límite y está dispuesto a hacer cualquier cosa, independientemente de su valoración ética», añadió.

«Por eso somos alternativa, porque queremos hacer política de otra manera, y queremos dignificar también la gestión pública, no sólo la conversación, no sólo la dialéctica, no sólo recuperar el valor de la palabra dada, que la verdad y la mentira vuelvan a ser diferentes, sino que queremos que la gestión pública sea transparente, y este Gobierno es de todo, menos transparente», apostilló Sémper.

Diseño del pabellón de España realizado por la UTE de Montenegro. (Imagen: AC/E)

El proyecto vencedor de Montenegro y compañía lleva por título La corriente de Kuroshio, buscando «conectar con los visitantes a través de una experiencia inmersiva que celebra la relación entre España y el mar». Como UTE ganadora, consiguió 20.000 euros del primer premio (24.200 con IVA) y la concesión de 1,8 millones (2.178.000 euros con IVA) «en concepto de honorarios» por el citado contrato derivado del concurso.