El PP exige explicaciones a Moncloa por adjudicar el pabellón de la Expo al secretario del PSOE de Madrid

El PP ha exigido explicaciones este martes al Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de las informaciones publicadas por OKDIARIO que revelan que el Ejecutivo, a través de la entidad pública Acción Cultural Española (AC/E), ha adjudicado por 2,1 millones de euros el contrato de diseño de arquitectura y oferta expositiva integral del Pabellón de España para la Expo Universal Osaka 2025 a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por el secretario de Vivienda del PSOE de Madrid Ciudad, el arquitecto Néstor Montenegro Mateos.

Este importe de adjudicación por un contrato que incluye tanto el proyecto arquitectónico como el recorrido, supera en 388.410 euros la cantidad que el Ejecutivo destinó a los mismos fines -con dos licitaciones distintas- para la Expo de Dubái 2020, que se celebró entre 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022 por la pandemia.

En la rueda de prensa celebrada este martes en Génova tras la reunión del Comité de Dirección, el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, se ha referido precisamente a esta diferencia de importes y ha señalado que «parece sorprendente que la adjudicación de este contrato sea 300.000 euros más cara que la del contrato que se firmó para el último pabellón español».

De esta manera, Sémper ha subrayado que este asunto «merece una explicación por parte del Gobierno», esto es, que «uno de los miembros de esa UTE sea alto cargo político del Partido Socialista en Madrid», ha enfatizado. «Parece razonable que el Gobierno dé una explicación», ha incidido el vicesecretario de Cultura.

No obstante, ha proseguido Sémper, el PP cree «también que este Gobierno no tiene ya ningún límite ético, no tiene límite de ningún tipo, y está dispuesto a hacer cualquier cosa, independientemente de su valoración ética».

«Por eso somos alternativa, porque queremos hacer política de otra manera, y queremos dignificar también la gestión pública, no sólo la conversación, no sólo la dialéctica, no sólo recuperar el valor de la palabra dada, que la verdad y la mentira vuelva a ser diferentes, sino que queremos que la gestión pública sea transparente, y este Gobierno es de todo, menos transparente», ha remachado el portavoz nacional del PP.

De un total de 14 candidaturas

En concreto, como ha publicado OKDIARIO, la entidad pública Acción Cultural presidida por José Andrés Torres Mora, el que fuera jefe de Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero y diputado del PSOE, resolvió en agosto de 2023 por medio de un jurado la concesión de este contrato para la Expo de Osaka a la UTE Néstor Montenegro Mateos-Enorme Estudio SLU-Smart and Green Design por ser su oferta «la clasificada en primer lugar al tener la mayor puntuación de las presentadas». Según los pliegos consultados por este periódico, concurrieron a este concurso un total de 14 candidaturas, incluida la ganadora.

El proyecto vencedor de Montenegro y compañía lleva por título La corriente de Kuroshio, buscando «conectar con los visitantes a través de una experiencia inmersiva que celebra la relación entre España y el mar». De esta manera, esta UTE consiguió 20.000 euros del primer premio (24.200 con IVA) y la concesión de 1,8 millones (2.178.000 euros con IVA) «en concepto de honorarios» por el citado contrato derivado del concurso.

El fallo del jurado proponiendo a la UTE de Néstor Montenegro, miembro del PSOE, como adjudicataria de este contrato para la Expo de Osaka (Japón) tiene fecha del 19 de julio de 2023. Para entonces, este arquitecto llevaba ya un año y medio formando parte de la Ejecutiva del PSOE de Madrid Ciudad que encabeza Mercedes González, hoy directora de la Guardia Civil y a la que avaló el propio Montenegro como militante para que se convirtiera en secretaria general.

En la dirección del PSOE de Madrid Ciudad, que todavía sigue activa y deberá ser renovada la próxima primavera, Montenegro fue elegido para estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano. «Orgulloso de poder participar en este proyecto ilusionante», manifestó el arquitecto, que está afiliado a la Agrupación Socialista de Moncloa, según las fuentes consultadas.