El Pabellón progre de España en la Expo Universal de Dubái 2020, que se celebra hasta el próximo 31 de marzo, no aguantó hace unas semanas la primera tormenta que descargó sobre la ciudad emirato desde su inauguración el pasado 1 de octubre. Y ello, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado más de 11 millones de euros en levantar y poner en marcha estas instalaciones, que son un culto al activismo globalista de la Agenda 2030.

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a un vídeo del interior del Pabellón de España inundado y con serios desperfectos -como desprendimiento de los techos- al no soportar las lluvias que cayeron en Dubái en torno a la pasada Nochevieja. Según fuentes consultadas por este periódico, no se producían tales precipitaciones desde el año 2019. Sin embargo, las imágenes que publica este periódico en exclusiva revelan cómo la estructura no soportó el agua, por lo que los responsable habría incurrido en un presunto episodio de negligencia.

Este domingo 16 de enero también llovió sobre Dubái y las goteras volvieron al Pabellón (incluso se cerró una parte), si bien fueron las precipitaciones de mayor intensidad del pasado 31 de diciembre las que provocaron visibles desperfectos, afectando a su actividad. De hecho, el Pabellón no volvió a estar abierto al cien por cien hasta el 9 de enero, según las fuentes consultadas. La parte más inundada fue la galería conocida como el Bosque de la Inteligencia, donde hubo grandes goteras, y también sufrió daños la parte de abajo de la obra estrella del pabellón, Dinamo de Daniel Canogar, ubicada en el Atrio, pues llegó a desprenderse la estructura, tal y como se puede ver en el vídeo.

Según la organización dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, el Bosque de la Inteligencia es un «espacio metafórico en el que, con diversos ejemplos, se muestra cómo nuestro país contribuye a la protección y uso sostenible de los recursos naturales». «Aquí se demuestra que lo inmersivo y la interactividad son los puntos fuertes del Pabellón», añade.

Mientras que Dinamo es la obra interactiva que constituye el punto de conexión entre la primera y segunda planta. Está formado por tres pantallas escultóricas en forma de bucle entrelazado que muestran un contenido audiovisual «generativo» en continuo cambio gracias a la «interacción de los visitantes con las barandillas que recorren la rampa». Su significado, según la organización, es «pensar en lo colectivo como fuente de energía alternativa para un futuro sostenible», al tiempo que «subraya el potencial de lo comunitario».

La empresa pública encargada de la gestión del Pabellón es Acción Cultural Española y está dirigida desde el año 2020 por José Andrés Torres Mora, ex diputado socialista y ex jefe de Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero antes de que llegara a La Moncloa. A Torres Mora le precedió en el cargo bajo mandato de Pedro Sánchez el eurodiputado del PSOE Ibán García del Blanco. Ambos firmaron numerosos contratos públicos para la construcción y puesta en marca del Pabellón. Además del dinero destinado a la instalación, el Ejecutivo maneja un Presupuesto de 32 millones de euros para toda la representación española en la Expo de Dubái.

Contratos

Uno de los grandes contratos fue el relativo a la «producción, el montaje, el mantenimiento y el desmontaje de los equipamientos expositivos y multimedia» del Pabellón español en la Expo de Dubái (Emiratos Árabes). En este caso, recayó en Acciona Producciones y Diseño SAU (en UTE con Empty) por un importe de 6.655.000 euros (impuestos incluidos). Se presentaron cuatro licitadores y esta empresa resultó ser la «oferta económica más ventajosa». Esta adjudicación -la más elevada de las consultadas- la firmó Torres Mora el 12 de marzo de 2020.

Además, dentro de los contratos sin publicidad consultados por OKDIARIO, aparece una adenda de 2,1 millones de euros adjudicada a Rimond Middle East General Contracting ante «la necesidad de destinar mayores recursos para la correcta ejecución de la construcción». Ello, como «consecuencia de las circunstancias derivadas del Covid 19», según señala Acción Cultural.

El Partido Popular ya ha registrado iniciativas en el Congreso para que el Gobierno explique cómo se adjudicaron estos contratos y ha exigido además la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en Comisión para que rinda cuentas también del Belén con figuras similares a muñecos de vudú que se instaló en el Pabellón español.

El espacio español cuenta con una superficie de unos 5.800 metros cuadrados útiles en una plaza cubierta por una serie de volúmenes cónicos amarillos y naranjas, lejos del rojo y gualda de la bandera de España. El Pabellón fue presentado con el lema Inteligencia para la vida y está situado en el área temática correspondiente a la «Sostenibilidad». A lo largo de su recorrido se repiten otros mantras de la izquierda como la «inclusión», el «igualitarismo» o la «resiliencia».