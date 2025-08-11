Sólo necesitas dos dedos: el truco para elegir la mejor sandía del supermercado

Este truco para elegir la mejor sandía del supermercado te hará descubrir lo mejor de esta fruta con sólo dos dedos. Es época de melones y sandías, uno de los ingredientes de temporada que podemos empezar a disfrutar de una forma que quizás nos empieza a hacer descubrir un extra de buenas sensaciones. Con un truco que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días, por lo que, debemos empezar a prepararnos por un plus de buenas sensaciones.

Es hora de elegir la mejor sandía de un supermercado.

Necesitas sólo dos dedos

La sandía española, es sin duda alguna la más deliciosa que existe, teniendo en cuenta que somos grandes productores de este tipo de alimentos.

La sandía es un alimento que nos ayudará a hidratarnos.

Es importante escoger la fruta.

Con un par de dedos podemos empezar a descubrir la mejor sandía del supermercado.

Este es el truco para elegir la mejor sandía del supermercado

La mejor sandía del supermercado puede estar más cerca de lo que te imaginas.

La separación entre las rayas de la sandía puede ser el indicador que nos haga saber si estamos ante una fruta madura o no. Esos dos dedos acabarán siendo los que marcarán este grado de maduración. Si encajan estaremos ante un tipo de sandía que tiene las características que necesitamos.

Los expertos de Frutería Silvestre nos dan con una serie de detalles que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una sandía madura:

Mancha de tierra amarilla: Si ves una mancha de color crema o amarillo en un lateral, es buena señal. Indica que la sandía ha madurado correctamente en contacto con el suelo. Las de mancha blanca suelen estar verdes.

Sonido hueco: Golpéala suavemente con los nudillos. Si suena hueca, está lista para cortar. Si el sonido es sordo o apagado, aún le falta o está pasada.

Forma regular: Las sandías que han crecido de forma uniforme tienden a tener mejor calidad interior. Evita las que presentan bultos o deformaciones.

Además de saber si está madura queremos saber algo que es fundamental, el grado de dulzor.

Color de la piel: Las sandías con piel de color verde oscuro y acabado mate suelen ser más dulces. Evita las muy brillantes.

Peso: Si tienes dos sandías del mismo tamaño, elige la más pesada. Contendrá más agua… y más sabor.

Cicatrices o estrías marrones: Aunque parezcan imperfecciones, indican una buena polinización. Cuanta más, más dulce suele ser la fruta.

Estas señales nos ayudarán a elegir la mejor sandía posible del supermercado.