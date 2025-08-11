Una tripulante de cabina dicta sentencia: el truco infalible para soportar vuelos largos sin que te duelan las piernas

Irse de vacaciones siempre suena bien. Explorar una ciudad nueva, visitar a alguien o simplemente desconectar tiene su encanto. Pero la realidad es que, cuando toca pasar horas encerrado en un avión, el trayecto se convierte en una prueba de paciencia… y de resistencia física. Porque no es lo mismo volar de Sevilla a Lisboa que enfrentarse a casi 13 horas hasta Buenos Aires.

Uno de los malestares más comunes es el dolor de piernas. Esa sensación de pesadez, de hormigueo o incluso de pinchazos, que puede empezar como una simple molestia y terminar arruinándote el primer día de viaje. Sin embargo, hay un truco que lo cambia todo. Y viene de alguien que se pasa la vida volando, literalmente.

Este es el truco que recomienda una azafata para evitar el dolor de piernas al volar

Sonia Sevilla, tripulante de cabina en la aerolínea Level, lleva años volando entre Barcelona y destinos como Nueva York, Boston o Santiago de Chile. Ha visto de todo. Pero si hay algo que siempre repite a los pasajeros y que ella misma aplica en cada vuelo largo es esto: hay que estirarse cada hora.

Basta con levantarse, caminar un poco por el pasillo y hacer algunos movimientos suaves para activar la circulación. Unos giros de tobillo, estirar las pantorrillas, mover el cuello, soltar los hombros. Parece poca cosa, pero el cuerpo lo agradece.

El objetivo es mover la sangre, aliviar la tensión y evitar que los músculos se agarroten. Porque estar ocho, diez o incluso catorce horas sentado en la misma postura no le sienta bien a nadie, y menos aún a las piernas.

Aunque te miren raro, caminar hasta el baño cada hora vale más que quedarse quieto y acabar con las piernas entumecidas.

Por qué duelen las piernas en los aviones (y cómo evitarlo)

El conocido «síndrome de la clase turista» pasa por estar demasiado tiempo inmóvil, muy poco espacio y una circulación sanguínea que se ralentiza. Las venas de las piernas sufren, la sangre se acumula y eso puede terminar en hinchazón, entumecimiento e incluso coágulos si hay factores de riesgo.

La presión que ejerce el asiento sobre la parte posterior de las piernas tampoco ayuda. Y si se le suma la baja humedad del aire en cabina, el resultado es peor.

En algunos casos, especialmente en personas con antecedentes médicos o en situaciones particulares (embarazo, varices, sobrepeso…), puede aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda.

Otros gestos que marcan la diferencia en vuelos largos

Además de caminar, dar una vuelta y estirar, hay otros aspectos que pueden ayudar a que las piernas no molesten durante el vuelo.

Hidrátate con frecuencia . Evita alcohol y bebidas con cafeína, que deshidratan y empeoran el problema.

. Evita alcohol y bebidas con cafeína, que deshidratan y empeoran el problema. Si tienes predisposición a coágulos, ponte medias de compresión .

. No te cruces de piernas ni permanezcas quieto demasiado rato.

Estirar, moverse y mantenerse activo no es sólo cuestión de comodidad, también es una cuestión de salud. Volar no tiene por qué doler, siempre que le des a tu cuerpo lo que necesita. Y en vuelos largos, lo que necesita es airearse, aunque sea en 30 centímetros de pasillo.