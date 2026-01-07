Juan Natexx, experto en descanso sentencia lo que muchos no querrán oír: «En la cama lo mejor es distancia»
Toma nota de lo que dice este experto sobre dormir en pareja
Si duermes mal, envejeces más rápido: lo afirma una neuroepidemióloga y lo demuestra un estudio científico
Un experto en energía avisa sobre mitos con la calefacción: " Para 5 minutos merece la pena..."
Parece mentira pero no lo es: lo que no está permitido hacer en un parque de una ciudad de España
Este experto en descanso sentencia lo que muchos no querrán oír, en la cama lo mejor es distancia. Necesitamos prepararnos para dar un giro radical en la manera de descansar que quizás nos costará creer. Un correcto descanso nocturno puede pasar por ponerse de una forma que quizás hasta el momento no sabíamos. Necesitamos un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Nos espera un importante cambio de hábitos que nos servirá para descansar mejor.
Este experto en descanso se ha convertido en uno de los más virales, al poner sobre la mesa una solución que a nadie le gustará. El hecho de empezar a pensar en una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. Llega un giro destacado en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Si estás buscando un buen descanso, será mejor que tomes nota de este consejo que realmente puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días. La distancia puede marcar la diferencia.
En la cama lo mejor es distancia
En estos días en los que quizás podremos empezar a tener en consideración determinados cambios a la hora de aprovechar al máximo el descanso nocturno. Los especialistas advierten de la importancia de dormir bien, con algunos detalles que, sin duda alguna, pueden acabar siendo esenciales.
Es hora de saber qué dicen los expertos de este tipo de elementos que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Por lo que, quizás hasta el momento, no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración algunos cambios.
La distancia entre las personas acaba siendo un plus si tenemos en cuenta lo que podremos conseguir con la ayuda de determinados elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Un cambio de tendencia que puede acabar marcando la diferencia.
Este experto se ha convertido en viral al pedir algo que muchos les costará creer, la distancia imprescindible para poder obtener aquello que realmente necesitamos en estos días. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer para conseguir dormir nuestras 8 horas sin interrupciones, algo que puede parecer tarea imposible.
Este experto en descanso sentencia lo que muchos no querrán oír
El experto Juan Natexx nos explica en sus redes sociales una serie de detalles que pueden acabar siendo esenciales en estos días. Dormir bien es algo imprescindible si tenemos en cuenta lo que puede acabar siendo esencial en estos días.
Dormir juntos, pero no abrazados ni en la misma cama, puede acabar siendo lo que nos haga estar preparados para obtener aquello que deseamos y más. Un cambio de hábitos que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa que quizás no hubiéramos esperado.
Tal y como explican los expertos de Quiron salud: «Los estudios científicos han demostrado que la postura habitual de la mayoría para dormir estando en pareja es espalda contra espalda por lo que queda claro que a la hora de dormir necesitamos nuestro espacio y el «otro» es casi un elemento distorsionador de nuestro sueño tanto por ruidos, movimientos, despertares, etc. También es cierto que podemos no coincidir en los gustos en cuanto al tipo de colchón, tipo de almohada, edredón, temperatura de la habitación, luz y otras muchas costumbres y rutinas de cada uno previas a dormir y al despertarse por la mañana. Si además coincide que podamos tener cronotipos distintos, puede desatarse una dinámica de confrontación que bien pudiera acabar en pelea de almohadas. El cronotipo es la tendencia genéticamente determinada de cada uno a tener un horario de acostarnos y despertarnos, pudiendo ser más matutino (cronotipo alondra) o un horario más bien tardío o vespertino (cronotipo búho). Por suerte, la mayoría de nosotros pertenecemos al cronotipo colibrí o intermedio en el cual tenemos una hora mas bien ajustada a los horarios socialmente establecidos acostándonos sobre las 23 -24 y despertándonos sobre las 7 u 8am. El cronotipo búho estará con luces encendidas hasta muy tarde mientras su compañero ya necesita dormir y el cronotipo alondra tendrá que ser más sigiloso por la mañana para no despertar a su pareja al ser tan madrugador. Pero, no todo son desventajas en cronotipos opuestos…también puede ser la forma mejor de colaborar en esos casos. Por ejemplo, para el cuidado de niños. El cronotipo búho podrá acostarse más tarde y dedicarse a las tareas de acostar a los niños o atender cualquier cosa que surja en las primeras horas de la noche. El cronotipo alondra será el primero en levantarse y preparar todo para llevar a los niños al colegio. Lo que es evidente es que no podemos esperar que nuestra pareja tenga exactamente el mismo patrón, necesidad de horas o costumbres que nosotros en relación al sueño. Algunos leen antes de dormir o escuchan música, ven la TV en el dormitorio… cada uno tiene sus rutinas y podrían ser molestas para el compañero de cama. Y una vez dormidos comienzan los problemas de ronquidos, movimientos, lucha por el edredón, visitas al baño…»