Éste es el motivo por el que tienes que activar el modo avión al volar, según un piloto

Esta es la opinión de un piloto

Aunque estamos acostumbrados a viajar, el modo avión es algo que debemos empezar a tener en consideración. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos haga aumentar la seguridad en todos los sentidos. Viajar en avión, nunca ha sido tan fácil.

Este piloto se ha convertido en viral al explicar el verdadero motivo por el que deberemos poner el modo avión: «por debajo de los 3000 metros de altura las tripulaciones activamos unos protocolos que llamamos cabina estéril. En los que reducimos al máximo cualquier tipo de distracción, los móviles con sus interferencias pueden generar alertas o avisos falsos y que nos digan en cabina, por ejemplo que se ha abierto una puerta, que un equipo tiene una baja presión o que un equipo directamente ha dejado de funcionar»

Tienes que activar el modo avión

El modo avión es algo que debemos poner en práctica cuando subimos en un avión, un gesto casi automático que como nos indica este experto en redes sociales, responde a una necesidad que deberá ser clave. Es el momento de saber por qué pondremos este modo de forma fácil y rápida.

Air horizont nos explica lo que debemos hacer: «El modo avión es una función presente en todos los dispositivos móviles (teléfonos, tablets, portátiles, etc.) que, al activarla, desactiva automáticamente todas las conexiones inalámbricas: señal de red, datos móviles, Wi-Fi, Bluetooth, GPS y otros sistemas de transmisión. Esta función nació con un objetivo claro: evitar cualquier interferencia con los sistemas de comunicación y navegación de los aviones comerciales. Aunque los sistemas modernos están muy bien protegidos, por normativa internacional se sigue exigiendo que los dispositivos no emitan señales durante el vuelo. No es que el avión vaya a dejar de volar si alguien olvida activar el modo avión, pero sí se pueden generar interferencias leves en los sistemas de navegación o comunicación de la aeronave. Especialmente durante el despegue y el aterrizaje, donde la precisión es clave, cualquier interferencia, por mínima que sea, puede suponer una molestia para la tripulación. Piensa en ese típico “ruido eléctrico” que escuchas cuando el móvil está cerca de un altavoz. Multiplica eso por decenas de dispositivos sin control. Por eso, por seguridad y por normativa, se solicita siempre que se active esta función».

Siguiendo con la misma explicación: «En muchos vuelos ya es posible disfrutar de conexión a Wi-Fi, y en algunos casos incluso recibir mensajes. ¿Contradicción? No. En estos casos, las aeronaves están equipadas con sistemas certificados que permiten ofrecer Wi-Fi a bordo sin interferir con los instrumentos del avión. En estos vuelos, los pasajeros pueden seguir teniendo su móvil en modo avión, pero reactivan únicamente el Wi-Fi. Así se sigue cumpliendo la normativa, pero se permite navegar por internet, consultar el correo o usar apps de mensajería sin problemas. Con la evolución de la tecnología y las redes 5G, la Unión Europea ya ha dado pasos para permitir el uso más extendido de móviles en vuelo. Pero, por ahora, las restricciones siguen siendo necesarias en la mayoría de los casos. El modo avión no desaparecerá todavía, aunque su uso será cada vez más flexible. En Air Horizont, siempre velamos por tu seguridad y tu comodidad. Por eso, te recordamos que activar el modo avión no solo es obligatorio, sino que también ayuda a que todo el sistema funcione con la precisión que requiere un vuelo seguro».