Confirmada la fecha del cambio de hora: ya hay día para el horario de invierno

Agosto está a punto de terminar y con él se va la sensación del verano. Recibimos septiembre, que es sinónimo de vuelta a la rutina, con ganas de empezar un nuevo curso escolar, con la ilusión de estrenar nuevos proyectos y de querer mejorar porque, para muchos el inicio del año empieza en septiembre.

En pocas semanas los niños de todo el país comenzarán su periodo escolar y todo volverá a la normalidad y ahora ponemos la mirada en el inicio del otoño, que nos recuerda el descenso de las temperaturas que está a la vuelta de la esquina. Pronto llegará una nueva estación y con ella el clásico y polémico cambio de hora. Te contamos lo que debes saber sobre la fecha confirmada y cuando empieza el horario de invierno.

El 22 de septiembre será la fecha en la que finalizará el verano este 2025 para dar entrada al otoño. Un mes más habrá que esperar para el tradicional cambio de hora, que se llevará a cabo durante la madrugada del 25 al 26 de octubre. Esa noche el reloj pasará de las tres a las dos y España volverá a estar sumido en el horario invernal que se mantendrá hasta el próximo mes de marzo, en el que se volverá a cambiar al horario de verano.

Estos dos cambios de hora al año se realizarán al mes hasta 2026, ya que el pasado año 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado las fechas de los reajustes horarios de acuerdo con el Real Decreto 236/2002. Por ley, esto se debe realizar con cinco años de antelación por lo que ya están estipulados los cambios de hora a dos años vista. Así que de momento los españoles seguirán cambiando el reloj dos veces al año a pesar de las últimas voces críticas al respecto.

Polémica con el cambio de hora

La posibilidad de acabar con el cambio de hora ya sea para verano o invierno está en la mesa de los distintos gobiernos que forma parten de la Unión Europea y por ello desde Bruselas llevaron a cabo una consulta el pasado año 2019 en el que participaron 4,5 millones de europeos y que se saldó con un 90% de los votos a favor de acabar con los cambios de hora tal y como lo conocemos hoy en día.

Por ello, el Parlamento Europeo entregó a los países miembros la batuta para poder tomar una decisión decisión al respecto y dio un plazo de dos años para que los países se pudieran organizar en lo que respecta a los cambios del reloj. Este es el caso de Ucrania, cuyo parlamento votó hace unos meses a favor de suprimir el cambio de hora por lo que el próximo 26 de octubre será la última vez que en este país se cambie el reloj. Se quedarán para siempre en el horario de invierno.

En España este tema también ha estado encima de la mesa. Hay que recordar que en nuestro país esto se realiza desde 1974 con el objetivo de generar un ahorro energético en los meses de verano y poder ajustar la jornada laboral a las horas de día. De primeras esto seguirá sucediendo hasta 2026 a pesar de los rumores que apuntan a una posible renovación de esta práctica a partir de ese año.

Por ello, el CIS de Tezanos, aunque no sea el medio más fiable para medir las voluntades de la gente, preguntó por ello a los ciudadanos en el pasado año 2019 y el 62% de los españoles dejó claro que querían acabar para siempre con el cambio de hora. Un 65% del total también especificó que mantendría el horario de verano para siempre mientras que un 24% prefería el de invierno.

En caso de suprimir el cambio de hora, una de las grandes cuestiones está en si España se debe quedar para siempre en el horario de verano o de invierno. Este probablemente sea uno de los motivos por lo que se sigue aplazando una decisión que ha quedado retrasada hasta el próximo año, fecha en la que el Gobierno tendrá que renovar sus votos con el cambio de hora.

España y su huso horario

España desde 1940 tiene un huso horario que no le pertenece. Nuestro país tiene una hora de adelanto al sol en invierno y dos en verano ya que se encuentra en Hora Europea Central. Pese a que por su situación tendría que tener el horario de Portugal o Reino Unido, España se rige por el horario de países como Francia, Alemania o Italia.

El origen de esta decisión está en Francisco Franco, que en la noche del 16 de marzo de 1940 decidió que a las once de la noche fueran las doce por «la conveniencia de que el horario nacional marche de acuerdo con los de otros países europeos». A pesar de que España, como sucede con Francia, Holanda, Bélgica o Luxemburgo, se tendría que regir según el huso horario Occidental, sigue la estela del resto de los países del centro de Europa. A pesar de que esto ha sido tema de discusión en alguna razón, todo hace indicar que España eliminará antes el cambio de hora que su huso horario.