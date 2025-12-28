Líbrate de los empachos con estas infusiones fáciles de preparar y que aliviarán tu estómago

Estas infusiones fáciles de preparar y que aliviarán tu estómago de una manera que te sorprenderá, los empachos tienen los días contados. Estos días en los que las comidas logran un protagonismo importante con lo cual, nos hemos dado cuenta de algunos detalles que puedes acabar siendo lo que nos ayudará a pasar estas jornadas tan intensas. No paramos de comer bien, platos contundentes y alimentos que pueden acabar siendo los que nos darán cierta necesidad para conseguir que esta comida no sea un problema.

Es importante comer bien y con cierta moderación.

Te librarás de los empachos

Los empachos pueden acabar siendo un problema en estas fechas.





Las infusiones para cerrar unas comidas abundantes.

Toma nota de estas infusiones fáciles de preparar



Los expertos en infusiones de Pompadour nos dan una lista de infusiones que nos ayudarán a cuidar nuestro cuerpo y obtener aquello que realmente necesitamos:

Menta: la reina del frescor con acción en el estómago. La menta (Mentha piperita) es una de las plantas más asociadas al alivio estomacal. ¿La razón? Su aceite esencial, rico en mentol, tiene propiedades carminativas, es decir, ayuda a reducir la formación de gases y puede aliviar los espasmos del tracto gastrointestinal. Varios estudios han demostrado que el aceite esencial de menta puede ser útil en el tratamiento del síndrome del intestino irritable (SII), aliviando síntomas como la distensión y el dolor abdominal. Aunque en estos estudios se suele usar el aceite en cápsulas, una infusión caliente con hojas de menta o una infusión de manzanilla con menta también puede aportar un efecto calmante y reconfortante, tanto por el aroma como por el calor. La menta tiene respaldo científico como aliada digestiva, especialmente para aliviar gases y molestias estomacales leves.

Jengibre: picante, cálido y funcional. El jengibre (Zingiber officinale) es otro clásico que ha conquistado tanto la cocina como la herbolaria. Su sabor intenso y picante es ideal para quienes buscan una experiencia sensorial más estimulante, pero además, tiene propiedades digestivas interesantes. El jengibre se ha estudiado ampliamente por su capacidad para aliviar las náuseas y estimular el vaciado gástrico. También se cree que favorece la producción de enzimas digestivas, ayudando al cuerpo a procesar los alimentos de forma más eficiente. Incluso hay evidencia de su eficacia en casos de indigestión funcional. El jengibre no solo da sabor, también aporta beneficios digestivos reales, especialmente útil para aliviar la pesadez estomacal.

Hinojo: el toque anisado que calma y equilibra. El hinojo (Foeniculum vulgare) tiene un sabor dulce y anisado que enamora a muchos paladares. Tradicionalmente se ha usado para aliviar el malestar estomacal, especialmente en casos de gases o cólicos leves. Las semillas de hinojo contienen compuestos que ayudan a relajar los músculos del tracto gastrointestinal, lo que puede facilitar el paso de gases y aliviar la hinchazón. Se ha usado tanto en adultos como en bebés (en formas adaptadas) con resultados positivos. Además, su aroma dulce puede inducir una sensación de bienestar general.