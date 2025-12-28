Ni morado ni azul: el color que debes utilizar esta Nochevieja si quieres que 2026 sea tu mejor año, según Benita (Maestro Joao)

Elegir el look perfecto para la Nochevieja no solo tiene que ver con el estilo, sino también con la intención y la energía que deseamos atraer al nuevo año, y el color juega un papel clave. Benita, quien anteriormente era conocida como el Maestro Joao, ha compartido en el programa «Anda Ya» de LOS40 cómo utilizar los colores para atraer lo que más deseas en 2026: amor, cambios, dinero, salud o poder personal.

No es necesario optar por un atuendo monocromático para seguir la recomendación de Benita. La clave está en el equilibrio y en cómo combinar estos colores con estilo y elegancia. Un vestido negro con detalles dorados, un conjunto blanco con complementos rojos, o un look verde con accesorios en tonos metálicos pueden ser muy buenas opciones para atraer diferentes energías.

El mejor color para vestir en Nochevieja según Benita

El color rojo es, sin duda, uno de los más populares en Fin de Año, y no sólo porque sea vibrante y llamativo. Según Benita, el rojo es un símbolo de energía, pasión y deseo. «Es como decirle al año nuevo: aquí vengo yo», señala destacando que llevar este color atraerá el amor y las relaciones intensas. Si el amor es lo que más deseas atraer en el nuevo año, no dudes en añadir el rojo a tu look, ya sea en un vestido, un conjunto de lencería o incluso con los detalles del atuendo.

Si lo que buscas es un cambio radical en tu vida, el blanco es el color que más te conviene en Nochevieja. «El blanco es como decir que vas a tener propósitos, vas a hacer cambios en tu vida», afirma Benita. Es como enviar un mensaje al universo de que estás listo para empezar de nuevo, cerrar ciclos o comenzar nuevos proyectos. Además, el blanco simboliza la coherencia y el orden, ayudando a crear un ambiente de paz y equilibrio para afrontar el año con un enfoque renovado.

El dorado es sinónimo de abundancia y éxito. Si tu objetivo para 2026 es atraer la prosperidad económica, la estabilidad financiera o el reconocimiento profesional, este color es el más adecuado. Benita lo tiene claro: «Este color llamará al dinero, a que venga la suerte, la fortuna, el trabajo y que proyectos que están parados, se cumplan». Ya sea en un vestido, en los accesorios o en los detalles, el dorado puede ayudarte a atraer el éxito y las oportunidades laborales.

Aunque menos común en los looks de Nochevieja, el verde es un color poderoso cuando se trata de atraer salud, bienestar y equilibrio. Según Benita, «este color invoca la salud, a cuidarte más». Además, el verde está relacionado con la naturaleza, el equilibrio emocional y la armonía, por lo que vestirse con este tono puede ser una excelente manera de atraer paz y estabilidad interior.

El negro es un color que a menudo se asocia con la elegancia y la sofisticación, pero también tiene un profundo significado simbólico. Para Benita, «Este color atrae misterio, poder y todas las miradas». Es ideal para aquellos que quieren reafirmar su autoridad personal, mejorar su capacidad para imponerse ante las circunstancias y proyectar una imagen más fuerte. Lejos de ser un color negativo, el negro tiene una connotación de autoridad, presencia y seguridad.

Ritual para ataer éxito y prosperidad

El 31 de diciembre, realizar un ritual con intención puede ayudarnos a alinear nuestra energía personal con las fuerzas del universo, creando el camino perfecto para el éxito y la abundancia. Los materiales necesarios son los siguientes:

Una vela dorada o verde

Un billete o moneda

Aceite esencial de canela o pachuli

Un cuenco pequeño

Toma nota de los pasos a seguir: