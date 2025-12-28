Kiko Hernández y Kiko Matamoros traicionan a sus compañeros de ‘Sálvame’: preparan nuevo programa

El universo Sálvame parecía que seguiría unido después de ser expulsados de Telecinco con la cancelación del programa que llenó durante años las tardes de la principal cadena de Mediaset. Pese a los intentos fallidos de continuar en Netflix, en Ten TV y hasta en La 1 con La familia de la tele (cancelado por sus bajísimas audiencias), La Osa (antes La fábrica de la tele) vive dos bajas que prometen ser muy dolorosas. Kiko Matamoros ya abandonó el barco de No somos nadie hace días después de un enfrentamiento que ya duraba meses con María Patiño, pero más sorprende la huida de Kiko Hernández, que después de sus problemas en Melilla parecía que volvería con sus ex compañeros, pero no es así.

El que fuera durante años el mayor embajador de Melilla ha tenido que desertar de la ciudad autónoma tras la clausura de su negocio de hostelería, por lo que regresa a Madrid para retomar su trabajo con el famoso Bingo Las Vegas. Allí celebró su boda secreta con Fran Antón, a la que no fueron invitados sus amigos y compañeros de Sálvame (se lo recordamos, porque la última vez que lo hicimos le molestó mucho), por lo que volverá a ser imagen de la sala de fiestas.

Tras probar suerte con La casa de los gemelos 2, teniendo que presentar la gala final, el ex concursante de Gran Hermano ha anunciado que junto a su amigo está preparando un nuevo formato en internet. Tal y como han anunciado, será un programa late night, queriendo rememorar los mejores momentos de Crónicas Marcianas, seguramente empujados por el éxito de Zona Gemelos y su reality lleno de frikis de la red, donde han rescatado a los mejor de cada casa del universo de TikTok.

«En enero nace el programa que va a romper todas las reglas en la plataforma: el más viral, el más visto, el más atrevido. Lo que nadie se ha atrevido a hacer… hasta ahora. Al frente, dos nombres que saben perfectamente cómo incendiar la noche: Kiko Hernández y Kiko Matamoros», así lo anunciaba en su cuenta de Instagram.

Kiko Hernández anuncia un programa sin censura

«Sin filtros. Sin límites. Sin pedir perdón. Un late night que no pide permiso, que cruza líneas, rompe barreras y hace saltar por los aires todo lo que creías saber del entretenimiento nocturno. En YouTube. En enero… late light. Comienza de una nueva era», de esta manera confirmaba que preparan un espacio sin filtros, aprovechando el vacío legal que deja la red.

En las imágenes que ha mostrado en exclusiva la cuenta de Instagram Stalkeando, se puede ver como el plató será un enorme restaurante en el que el público podrá estar sentado tomando algo mientras se emite el programa. Además, como se puede ver en las pantallas, el título del programa será Gilipollas tú, nombre que hace honor a una de las últimas discusiones que se volvieron virales entre los kikos y en la que no paraban de insultarse con esa frase.

En las imágenes parece que será, precisamente, el Bingo Las Vegas el lugar en desde el que se emita este programa que se podrá ver en YouTube a partir del mes de enero de 2026, aunque todavía no hay fecha concreta de estreno.