Kiko Matamoros confirma su ausencia de ‘No somos nadie’ y hace una confesión: «Fue negligencia mía»
El colaborador dejará de trabajar en 'No somos nadie' por un motivo de peso
No es ningún secreto que No somos nadie, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. De hecho, cada vez son más los espectadores, tanto en Canal Quickie como en TEN, que no dudan en dejar que María Patiño, Carlota Corredera, Kiko Matamoros y el resto de trabajadores de este programa les acompañen por las tardes. A pesar de todo, recientemente, uno de ellos dio a conocer una noticia en exclusiva que dejó completamente sin palabras a todos y cada uno de los seguidores de No somos nadie. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Kiko Matamoros. Hace unos días, concretamente el viernes 28 de noviembre, el tertuliano se dirigió a Carlota Corredera para comunicarle que se va a ver obligado a ausentarse de No somos nadie de forma indefinida.
«No vas a poder contar con mi presencia porque me voy a operar de blefaroplastia, arriba y abajo», explicó el marido de Marta López Álamo a la presentadora. Y es que el viernes 5 de diciembre, se va a someter a una intervención quirúrgica que le mantendrá alejado de la pequeña pantalla por un tiempo. Como no podía ser de otra manera, Carlota Corredera aprovechó esa noticia para hacer una lista de la cantidad de operaciones estéticas que se ha realizado su compañero: «¿Podríamos confirmar que no es la primera vez? ¿Cuántas veces te has hecho los párpados ya?» Kiko Matamoros tiró de sinceridad a la hora de responder: «Me he hecho los de abajo una vez y las de arriba dos». Todo ello mientras explicó que tendrá unas 24 horas de postoperatorio, para que los médicos se cercioren de que todo ha ido a las mil maravillas.
Lejos de que todo quede ahí, la presentadora de No somos nadie recordó las ocasiones en las que el tertuliano acudió a trabajar a Telecinco recién operado. De hecho, en algunas entregas del Deluxe, mostraba en primicia su cambio tras pasar por quirófano. «Encima era tan primo que me pagaban por ir a enseñarlo», recordó el colaborador.
Eso sí, recordó la vez en la que todo se complicó. «Bueno, casi palmo una vez», aseguró, dejando sorprendidos a la gran mayoría de los allí presentes, que desconocían la historia. «Me había hecho un lifting y en un Deluxe me dijeron ‘tienes que venir esta semana’ y hacía solo una semana que me había operado», comenzó explicando. Y añadió: «Los médicos me habían dicho que aún era pronto, fue un lifting bastante agresivo».
Todo se complicó, de un momento a otro: «Me había subido la presión sanguínea y tuve un infarto en una vena». Acto seguido, fue mucho más allá: «Cuando iba para casa empecé a notar una inflamación y llamé a la clínica, se pusieron de los nervios y me ingresaron». De hecho, quiso recordar lo que le hicieron saber los médicos: «Me dijeron: ‘si te llegas a dormir, no te levantas’».
Como no podía ser de otra manera, algunos compañeros de No somos nadie quisieron saber si era capaz de poner en riesgo su vida, una vez más, por someterse a una cirugía estética. Fue entonces cuando Kiko Matamoros quiso pararles los pies para aclarar algo: «¿Y qué más da? Fue negligencia mía».
Temas:
- Kiko Matamoros