Kiko Matamoros arremete contra Paz Padilla y destapa un secreto oculto durante años: «Me pediste que…»
"Me lo he callado muchos años", comenzó explicando el colaborador de 'No somos nadie'
El pasado lunes 1 de diciembre, los espectadores de Canal Quickie y TEN tuvieron la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de No somos nadie. Entre los numerosos asuntos que trataron a lo largo de la tarde, hubo uno que tuvo una protagonista clara: Paz Padilla. Todo comenzó cuando la que fuese presentadora de Sálvame no tuvo reparos a la hora de compartir una historia en su perfil de Instagram, en la que daba a conocer a sus seguidores cómo fue su aterrizaje en Katmandú, considerado como uno de los más peligrosos del mundo. En este vídeo en cuestión, vemos cómo la gaditana no dudó en tirar de humor a pesar de lo delicada que era la situación. Un gesto que, como era de esperar, no gustó en absoluto a Kiko Matamoros: «Me parece que hay chistes que ya están mal vistos e historias contadas con tan mal gusto que repelen», criticó.
Lejos de que todo quede ahí, el colaborador de No somos nadie tachó a su ex compañera de ser «muy mala persona», así como una «ignorante». Y explicó sus motivos: «Si yo voy en ese avión, bajan a esa tía antes de salir», aseguró, visiblemente enfadado por lo que acababa de ver. Pero no todo quedó ahí, puesto que María Patiño aprovechó el tema para comentar una entrevista que Paz Padilla hizo recientemente: «Estaba indignada, dijo que hay personas que trabajan en televisión, que van de buenas personas y no lo son. Y como intuyo por donde va, me causa estrés». Al escuchar las palabras de la presentadora de No somos nadie, Kiko Matamoros acabó estallando contra Paz Padilla como nunca antes: «Me lo he callado muchos años y ya no me sale de los huevos», comenzó diciendo. Acto seguido, fue más allá: «Me pediste que te consiguiera un certificado falso de que estabas vacunada».
Como era de esperar, todos los allí presentes se quedaron completamente impactados y sin palabras por la información que acababa de hacer pública. Pero no todo quedó ahí, puesto que Kiko Matamoros no dudó en ir mucho más allá: «Va de santa y era una época en la que los hospitales estaban colapsados, había un cribado y gente mayor a la que no se le atendía y se le dejaba morir por intentar salvar la vida de gente con más expectativas de futuro».
Por si fuera poco, el colaborador de No somos nadie no dudó en tirar de sinceridad para seguir compartiendo información: «En esta situación fuiste tan sinvergüenza de intentar conseguir un certificado falso de que estabas vacunada para viajar», espetó, de forma completamente contundente. Además, quiso hacer hincapié en la gravedad de la petición de Paz Padilla, en plena pandemia por la COVID-19: «Podías haber contagiado a muchas personas que habrían perdido la vida. Vete a tomar por… de una vez», afirmó.
Sale a la luz la información sobre Paz Padilla que no se desveló en ‘Sálvame’ el día de su despido
El paso delante de Kiko Matamoros nos ha brindado la posibilidad de resolver uno de los grandes misterios: a lo que se refería Belén Esteban cuando Paz Padilla abandonó el plató de Sálvame tras su enfrentamiento con ella. «Aquí se ha dicho una cosa que todos sabéis que es mentira, y me la tengo que comer», aseguró la de Paracuellos, en aquella ocasión.
«¿Cuál? ¿Cuál?», preguntó Kiko Matamoros, y Belén no tardó en responderle: «Tú la sabes. ¡Tú la sabes!». El colaborador fue más allá: «¿Qué he dicho yo que sea mentira?». Kiko Hernández se dirigió a su compañero: «Se ha dicho una cosa por parte de Paz que es mentira y tú la sabes». Matamoros respondió: «Hombre, yo no lo puedo saber con certeza». Algo que provocó que Belén brotase: «¿Perdona? ¡Kiko, no me tires! ¡Qué la monto!». ¡Por fin salió a la luz a qué se referían!
Temas:
- Kiko Matamoros