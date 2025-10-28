Paz Padilla deja plantada a Marta Riesco en directo en ‘No somos nadie’: «¡Qué feo, qué feo!»

No es ningún secreto que No somos nadie, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Durante todo este tiempo, desde que comenzaron esta andadura en Canal Quickie y TEN, tanto presentadoras como colaboradores han sorprendido con un gran número de exclusivas, pero también con momentos para hacer disfrutar a los espectadores del programa. El pasado lunes 27 de octubre, en la nueva entrega presentada por María Patiño, todos fueron testigos de un instante verdaderamente sorprendente, a la par que inesperado. Todo comenzó cuando la reportera Marta Riesco acudió al photocall de Cuerpos locos, la nueva película en la que participa Paz Padilla. Como suele ser habitual, el programa solicitó acreditación para poder cubrir este evento. Lo que nadie esperaba era la reacción que iba a tener la humorista.

Al fin y al cabo, se trataba de una conexión en directo con No somos nadie. Todo comenzó cuando Marta Riesco quiso dar la enhorabuena a Paz Padilla por «volver» a la gran pantalla. Fue entonces cuando la gaditana se mostró molesta con ese comentario: «Nunca me he ido». La reportera fue más allá: «Hace mucho que no habías una película, ¿no?», preguntó. Fue entonces cuando Paz Padilla le recordó que, hace tan solo un año, protagonizó A todo tren. La periodista reconoció que estaba «mal informada», mientras le recordaban por pinganillo que, en ese filme, la entrevistada trabajó con Santiago Segura. Un detalle que no pasó desapercibido para la que fuese presentadora de Sálvame: «Te lo están diciendo…», comentó. A pesar de todo, y tras preguntarse mutuamente cómo se encontraban, Riesco desveló que estaba muy bien «después de todo lo que había pasado» a nivel profesional y personal. Padilla no dudó en hacerse la despistada: «¿Qué te pasó?».

La reportera restó importancia para no perder de pista lo importante, que era su entrevista: «Nada, de todo en la vida, hija». De ahí que, acto seguido, preguntase a la actriz sobre su reciente paso por D Corazón, programa que se emite los fines de semana en La 1 de Televisión Española, para presentar este proyecto: «Han dicho los medios que estuviste un poco arisquilla…»

Sin dejarle terminar la frase, la gaditana se acercó a la periodista para darle dos besos antes de marcharse de ese lugar, dejando plantado al equipo de No somos nadie. «Cuidado, que estoy resfriada», alcanzó a decir Marta Riesco. Como no podía ser de otra manera, en el plató del programa que se emite en Canal Quickie y en TEN, no tardaron en reaccionar.

«¡Qué feo, qué feo, qué feo!», exclamó Belén Esteban, visiblemente indignada. Y añadió: «Prefiero que no me acrediten antes que pasar el momento que has pasado, Marta. Eso no lo hace una profesional. Su cara era un cuadro». Pero no todo quedó ahí, puesto que La Patrona fue más allá: «Encima dice que te lo están chivando… Claro, se llama pinganillo, que es algo que has llevado tú muchos años», expresó, haciendo referencia a los años que Paz Padilla presentó Sálvame, programa en el que coincidieron.