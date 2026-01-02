Casi nadie lo sabe pero este pez es una de las peores especies invasoras y vive en los ríos de España

España se enfrenta a un desafío creciente: las especies invasoras. Estos organismos, introducidos generalmente por la actividad humana, pueden alterar drásticamente el equilibrio natural, amenazando la flora y fauna autóctonas.

En los últimos años, una especie en particular ha generado preocupación por su impacto en ríos y embalses de la península ibérica, alterando la estructura trófica y poniendo en riesgo la supervivencia de especies nativas.

Su capacidad de adaptación y voracidad lo convierten en un depredador formidable. A pesar de su atractivo para la pesca deportiva, su presencia descontrolada plantea serios interrogantes sobre la conservación de nuestros ecosistemas acuáticos y la necesidad de implementar medidas urgentes para mitigar su impacto. ¿Quieres saber cuál es?

Éste pez es una de las especies invasoras que habita en los ríos de España

El siluro (Silurus glanis) es un pez de agua dulce originario de Europa Central y Asia, perteneciente a la familia Siluridae, también conocidos como peces gato. Se caracteriza por su cuerpo alargado y piel lisa, carente de escamas y recubierta de una mucosa protectora.

Su cabeza es ancha y su boca grande, rodeada de barbillones que le sirven para detectar presas en la oscuridad. Su coloración varía entre tonos pardos, verdosos o azulados en el dorso, con el vientre blanco.

Este pez es considerado el pez de agua dulce más grande de Europa y el tercero a nivel mundial, pudiendo alcanzar más de 2 o 3 metros de longitud y superar los 100 kilogramos de peso. Los ejemplares más grandes pueden superar los 5 metros de longitud y los 300 kilogramos.

Prefiere aguas tranquilas y profundas, con fondos blandos y turbios, habitando principalmente en tramos bajos de ríos y embalses. Su adaptabilidad le permite tolerar aguas ligeramente salobres, pudiendo adentrarse en desembocaduras de ríos.

Amenazas e impacto del siluro en los ecosistemas acuáticos

El siluro es un depredador voraz que se alimenta de una amplia variedad de presas, desde macroinvertebrados y peces hasta anfibios, roedores e incluso aves acuáticas. Su dieta y agresividad lo convierten en una amenaza para las especies autóctonas, especialmente para los peces.

Su presencia en la cuenca del Guadalquivir ha generado especial preocupación, ya que pone en riesgo la biodiversidad de este importante enclave ecológico, incluyendo el Parque Nacional de Doñana. La expansión del siluro podría afectar negativamente a la pesca de especies comerciales como el cangrejo rojo y los albures.

El siluro está catalogado como una especie exótica invasora en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Su introducción en España en 1974 con fines de pesca deportiva ha tenido consecuencias negativas para los ecosistemas acuáticos.

Medidas propuestas y nivel de dificultad para el control del siluro

El control del siluro es un desafío complejo que requiere la implementación de diversas estrategias. Entre las medidas propuestas se incluyen éstas:

Campañas de sensibilización para evitar la translocación de ejemplares.

Aplicación de la legislación sobre especies exóticas invasoras y pesca.

Medidas para prevenir la introducción y dispersión de la especie.

Promover la pesca y colaborar con su control.

Desarrollar estrategias efectivas para reducir las poblaciones de siluro.

Involucrar a los pescadores en el monitoreo y erradicación de la especie.

Prevenir la translocación de huevos o alevines.

La dificultad para controlar al siluro radica en su rápida reproducción, su adaptabilidad a diferentes ambientes y su capacidad para alimentarse de diversas presas.