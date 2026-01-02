Valverde regaña a Iñaki Williams por sus palabras sobre la Supercopa: «Ir a Arabia supone prestigio»

Ernesto Valverde ha salido este viernes en rueda de prensa a regañar a su jugador Iñaki Williams tras sus palabras de crítica a la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí. El técnico del cuadro vasco ha señalado que hay que ser «cuidadoso» con las expresiones que se utilizan, ya que disputar este torneo en Arabia le da «prestigio» a la entidad.

«Independientemente de que nos guste más o menos el formato, no sé si estuvo muy acertado en la expresión que utilizó», comenzó afirmando Ernesto Valverde en rueda de prensa sobre las palabras de Iñaki Williams.

«Iñaki está con el nacimiento de su hijo y marchar fuera le puede trastocar un poco más. Debemos ser cuidadosos con las expresiones. Ir a Arabia supone prestigio porque vamos a jugarnos un título y nuestro club recibe dinero por ir allí. A todos nos gustaría que estuvieran los aficionados, pero tenemos que ser respetuosos», repitió Valverde regañando a Iñaki Williams por sus palabras en contra de disputar la Supercopa fuera de nuestras fronteras.

Las palabras de Iñaki Williams contra la Supercopa

«Tener que llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados, al facilitar ese desplazamiento», señaló Williams. Entre los inconvenientes que enumeró el futbolista bilbaíno destacó que los aficionados saudíes tiran más por los que serán sus rivales en esta Supercopa de España: «Por masa social, allí parece que jugamos fuera de casa y aquí sabemos de todos los athleticzales que nos acompañarían».

Por último, alegó un motivo personal para argumentar su pensamiento de que jugar en Arabia Saudí esta competición «es una mierda»: «Además, en los próximos días voy a ser padre y el tener que marcharte dejando aquí ami mujer y a mi hijo es una faena, pero son gajes del oficio. Al final yo estoy a disposición del club e intentaré hacerlo lo mejor posible en la Supercopa».