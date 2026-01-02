Iberdrola aprovechó el último anuncio del año para anunciar su 125 cumpleaños en 2026

Iberdrola fue el último anunciante televisivo en la Nochevieja de 2025 y aprovechó tan excepcional momento para anunciar que este nuevo año, 2026, cumplirá 125 años de existencia en nuestro país.

El conocido como minuto de oro previo a las tradicionales campanadas en los que los millones de españoles se sientan ante el televisor para tomar las uvas suele ser una buena plataforma utilizada por los anunciantes para despedir el año.

En esta ocasión, fue la multinacional eléctrica la que quiso adelantar en ese momento su 125 cumpleaños. Los orígenes de la compañía en España se sitúan en el País Vasco, y en concreto en julio de 1901.

Según fuentes de la compañía, Iberdrola tiene previsto a mediados de mes anunciar un amplio catálogo de acciones conmemorativas de esta efemérides que alcanzarán a toda la sociedad y se prolongarán a lo largo de todo el año por toda la geografía.

La compañía planificó a través de la agencia medios que el anuncio televisivo fuese en la misma franja horaria tanto en las principales televisiones generalistas de ámbito nacional como autonómico, y en televisiones públicas y privadas.

Según los institutos de medición el alcance potencial de audiencia fue del 92 por ciento de la población.