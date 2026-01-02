El emotivo mensaje de Dabiz Muñoz a Cristina Pedroche tras las Campanadas: «Eres la mejor siempre»

Como es habitual desde hace más de una década, Cristina Pedroche ha despedido el año desde la Puerta del Sol. Desde la primera vez que lo hizo, allá por el año 2014 en laSexta, no ha dejado de sorprendernos con sus looks. De hecho, la expectación cada año era tal que se llegó a denominar el ‘Efecto Pedroche’ puesto que, gracias a ella, Antena 3 consiguió hacer historia al ser la única cadena capaz de arrebatar el liderazgo de TVE en las Campanadas. Como no puede ser de otra manera, cada año que pasa no solamente ha aumentado la expectación, sino también la exigencia. Al fin y al cabo, si hay algo que caracteriza a Cristina Pedroche y a todo su equipo, son las ganas de querer superarse en cada Nochevieja, para lograr dejar sin palabras a los espectadores. Entre las numerosas tradiciones que existen en torno a Pedroche y las Campanadas, hay una que tiene relación con Dabiz Muñoz.

No podemos dejar de mencionar que, días antes de despedir el año, el chef decide posar con el vestido que su mujer lució el año anterior. Hace unos días también lo hizo, pero lo que más llamó la atención fue el texto escogido para la ocasión. Entre otras cuestiones, porque hizo que la expectación aumentase de forma considerable. Y no era para menos, puesto que, para estas Campanadas, Cristina Pedroche quiso recopilar todos sus vestidos en un único estilismo, y todo para lanzar dos importantes mensajes: el de desapego a lo material y el de despedida. La idea fue de Josie, pero la vallecana se negó en rotundo a dar ese paso, consciente de que iba a perder para siempre muchos de esos vestidos que lució en anteriores retransmisiones desde la Puerta del Sol. Convencerla fue lo más complicado pero, finalmente, aceptó. Poco después, entró en escena AECC, que ha participado activamente en el mensaje que se quería transmitir.

Como cada año desde los últimos doce, durante la retransmisión de las Campanadas, Dabiz Muñoz no ha dudado un solo segundo en acompañar a su mujer en la Puerta del Sol. Durante todo este tiempo, el chef ha tomado las uvas en directo junto a ella. Por lo tanto, ya se han convertido en un clásico las imágenes que ambos se hacen frente al reloj y que, más tarde, comparten en redes sociales.

Lejos de únicamente hacer públicas esas fotografías, Dabiz Muñoz no ha dudado en aprovechar la ocasión para lanzar un emotivo mensaje dedicado a Cristina Pedroche, al ser consciente de que se trata de un instante verdaderamente especial para ella, a nivel personal y profesional: «Amor incondicional. Eres la mejor siempre. No te puedo admirar más. Feliz año 2026».

No podemos dejar de mencionar que el matrimonio tiene dos hijos. De hecho, el más pequeño, Isai, nació a mediados de 2025. Para tener a ambos presentes durante las Campanadas, la vallecana quiso llevar colgados en el vestido los llamadores de ángeles que utilizó durante sus embarazos. ¡Un detalle verdaderamente especial, qué duda cabe!