No es ningún secreto que las Campanadas es uno de los eventos más esperados, no solamente para todos los españoles que se reúnen frente al televisor para despedir el año, sino también para las principales cadenas de televisión. Como suele ser habitual, las audiencias suelen conocerse tan solo un día después pero, en este caso, la cosa es diferente. No es hasta el día 2 de enero cuando se descubren los datos y, por ende, se sabe quién es el vencedor de la cada vez más dura batalla por liderar en la última emisión del año. En esta ocasión, ha sido La 1 de Televisión Española ha vuelto a ganar. Lo hace por segundo año consecutivo después de que, el año pasado, David Broncano y Lalachus lograron imponerse a Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Su retransmisión desde la Puerta del Sol, que inicialmente estaba previsto que lo hicieran Andreu Buenafuente y Silvia Abril, tuvo un promedio de 34% y 4.993.000 espectadores.

Pero no todo queda ahí, puesto que, en el minuto de las uvas, han conseguido marcar un 36.3% y 5.823.000 espectadores. En comparación con los datos obtenidos el pasado año, en este han logrado una subida de casi 3 puntos y 193.000 espectadores. Por lo tanto, es más que evidente que La 1 de Televisión Española ha reforzado su liderazgo frente a Antena 3, su principal competidor. Cristina Pedroche y Alberto Chicote, un año más, se han conformado con la segunda posición, tras hacerse con un 22.8% y 3.273.000 espectadores. Cabe destacar que, durante el minuto de las uvas, lograron un dato ligeramente mejor (24.1% y 3.871.000). Aun así, no consiguieron hacer sombra a la cadena pública. No podemos dejar de mencionar que, por primera vez, Atresmedia emitió sus Campanadas de forma simultánea, por lo que laSexta obtuvo un 28.7% y 4.126.000 espectadores, mientras que en las uvas hubo un 30.6% y 4.916.000.

Por lo tanto, esta emisión simultánea ha perjudicado a Antena 3 y ha beneficiado a laSexta, ya que ha logrado duplicar sus números y casi triplicarlos durante el minuto de las uvas. Recordemos que el año pasado lograron aproximadamente 394.000 espectadores, a superar con creces el millón de espectadores.

En cuanto a Telecinco, vuelve a convertirse en el gran perdedor de las Campanadas. En esta ocasión, Sandra Barneda y Xuso Jones despidieron el año desde Formigal y a duras penas lograron cosechar un 3.6% y 505.000 espectadores. Cabe destacar que el minuto de las uvas, incluso, el dato bajó: 3% y 481.000 espectadores.

Audiencias Campanadas 2025

La 1: 34% y 4.993.000

Antena 3: 22.8% y 3.273.000

laSexta: 5.9% y 853.000

La 2: 5.1% y 752.000

Telecinco: 3.6% y 505.000

Cuatro: 1.5% y 208.000

Audiencias de las Campanadas 2025 (minuto de las uvas)

La 1, con Chenoa y Estopa: 36.3% y 5.823.000

Antena 3, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote: 24.1% y 3.871.000

laSexta, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote: 6.5% y 1.045.000

Telecinco, con Sandra Barneda y Xuso Jones: 3% y 481.000

TV3, con Laura Escanes y Miki Nuñez: 40.5% y 1.066.000

La 2: 5.5% y 883.000

Audiencias Nochevieja 2025

Mucho más allá de las Campanadas, cabe destacar que la programación de las principales cadenas de televisión obtuvo, a grandes rasgos, buenos datos. Especialmente la cadena pública, puesto que el estreno más destacado fue, sin duda, La Casa de la Música (La 1), que hizo un 33.4% y 3.908.000 espectadores. Esta es la lista de los programas que mejores audiencias cosecharon en el prime time de la última noche de 2025.

Campanadas de Fin de Año (La 1): 34% y 4.993.000

‘La Casa de la Música’ (La 1): 33.4% y 3.908.000

‘Feliz 2026’ (La 1): 32% y 3.584.000

‘El Juego del Camelar’ (La 1): 34.6% y 3.583.000

‘Adiós 2025’ (Antena 3): 14.4% y 1.561.000

‘L’Ultim Peto i el Primer’ (TV3): 31.1% y 652.000

No podemos dejar de mencionar un dato verdaderamente a destacar. Y es que el conjunto de las cadenas de la FORTA promedió un 10,9%, siendo TVCAN el líder de este grupo (18.6%), seguido muy de cerca de TV3 (17.8%) y Aragón TV (15.2%).