El mercado hipotecario español cierra 2025 como uno de los mejores años de la última década, con un crecimiento notable en el número de hipotecas firmadas y un éxito impulsado por la estabilización de los tipos y fuerte competencia entre entidades. Sin embargo, de cara a 2026 la banca pretende ser cada vez más selectiva, encarecer el crédito para viviendas baratas y perfilar con claridad al cliente que quiere captar.

Las entidades financieras se centrarán este año en compradores con ingresos elevados, alta solvencia y estabilidad laboral y pondrá facilidades especialmente a operaciones de importe medio-alto. Es decir, casas a partir de 300.000 euros, lo que encarecerá los créditos para las viviendas asequibles.

Ricardo Gulias, CEO de RN Tu Solución Hipotecaria, entidad dedicada a la intermediación financiera a nivel hipotecaria en España, señala que la competencia entre bancos «se concentrará especialmente en las llamadas rentas altas, aquellas personas o familias con ingresos superiores a 4.000 euros mensuales y capacidad para asumir hipotecas de más de 300.000 euros».

Ofertas puntuales y agresivas

Gulias matiza que a diferencia de años anteriores, las entidades bancarias en esta ocasión no han manifestado una competencia por buscar un gran número de firmas a finales de año, sino que se han centrado en «ofertas puntuales y muy agresivas para clientes con un perfil excelente», tendencia que se mantendría, al menos, en los primeros meses de 2026.

«No se trata de una guerra hipotecaria general, sino de pequeñas batallas. Un cliente con este perfil recibe una oferta en un banco, la lleva a otro y ese segundo banco la mejora para no perderlo», apunta el CEO de la compañía.

Aunque las condiciones actuales siguen siendo favorables para los compradores, en 2026 veremos bancos muy activos, pero el foco estará claramente en el cliente de máxima calidad financiera. «Quien cumpla ese perfil encontrará buenas oportunidades; quien no, deberá apoyarse más que nunca en un asesoramiento experto» afirma Gulias.

La razón, explican desde la firma, está en el contexto macroeconómico y en la evolución de la inflación, que sigue condicionando las decisiones de la banca. «Aunque seguimos viendo tipos atractivos, hay bancos que están siendo más conservadores. Algunos prevén que la inflación continúe presionando y prefieren mejorar su rentabilidad antes que asumir más riesgo», sentencia el experto.

Aunque la subida de precios complica el acceso a la vivienda, varios informes anticipan que la combinación de elevada demanda, estabilidad económica y dinámica del crédito puede favorecer condiciones hipotecarias relativamente más accesibles hacia 2026.

Sin ir más lejos, las previsiones de FUNCAS señalan que el Euribor a 12 meses estará alrededor del 1,85% en diciembre de 2026. Eso sugiere que las hipotecas podrían resultar más asequibles a partir de la mitad del año para quienes accedan a algunos préstamos en 2026 o para quienes tengan que revisar sus créditos hipotecarios.

Por su lado, el fortalecimiento del alquiler en España se espera que continúe en 2026 como respuesta a las dificultades crecientes de acceso a la compra. El desequilibrio entre oferta limitada y demanda creciente, junto a precios elevados, está empujando a muchos hogares a optar por el alquiler. Además, la subida prevista en precios de venta y alquiler refuerza esta presión, ya que no todos los compradores disponen de capacidad financiera para asumir una compra.