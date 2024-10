Giro radical en las hipotecas: los bancos te cerrarán el grifo si pasas esta edad

El acceso a una hipoteca se ha convertido en un desafío para muchas personas, especialmente en un contexto económico marcado por la incertidumbre y los cambios en las políticas bancarias. Para aquellos que ya cuentan con una, las subidas del Euríbor han supuesto un golpe directo a sus finanzas, con cuotas mensuales en las que experimentaron subidas muy altas. Pero para quienes desean adquirir una vivienda, la duda de cuándo es el mejor momento para solicitar una hipoteca se vuelve una cuestión crucial.

Con la reciente bajada de los tipos de interés muchos se preguntan sobre s es buen momento comprarse una vivienda. Algunos expertos sostienen que este es el mejor momento, ya que una mayor accesibilidad a la financiación podría disparar la demanda de vivienda, lo que, sumado a una oferta limitada, provocaría un incremento en los precios. Sin embargo, otros economistas prevén un escenario diferente, donde los precios de las viviendas se estabilicen o incluso desciendan. Ante este panorama, uno de los factores que más preocupa a los futuros compradores es la edad, y cómo influye en la concesión de una hipoteca. Por ello debemos estar atentos y saber a qué edad es mejor o peor pedir una hipoteca en función de los bancos.

Edad, hipotecas y bancos: el factor que puede dejarte fuera

La edad del solicitante es uno de los criterios más determinantes a la hora de obtener una hipoteca. Los bancos tienen en cuenta diversos factores, pero uno de los más relevantes es que el préstamo hipotecario se suele conceder por un período máximo de 30 años. Esto significa que las entidades calculan la viabilidad de conceder una hipoteca considerando que el prestatario debe haber terminado de pagar antes de cumplir los 75 años.

Por tanto, aquellos que se acercan a los 40 o 50 años aún tienen un margen considerable para obtener una hipoteca. Sin embargo, quienes superan esa franja de edad se enfrentan a mayores dificultades. A partir de los 55 años, las opciones se reducen drásticamente. Los bancos consideran que a mayor edad, mayor es el riesgo de impago, ya que la estabilidad laboral y los ingresos suelen disminuir a medida que uno se acerca a la jubilación.

Este giro radical en la política hipotecaria de las entidades financieras no afecta sólo a los mayores de 55 años, sino también a los más jóvenes. Las personas menores de 25 años también se encuentran en una posición desventajosa, debido a que muchos no han consolidado aún una trayectoria laboral estable o no cuentan con los ahorros suficientes. Así, la franja de edad más favorable para solicitar una hipoteca se sitúa entre los 30 y los 45 años, cuando las personas suelen tener mayor estabilidad económica y laboral.

Otros factores clave: avales y estabilidad económica

Aunque la edad es un aspecto crucial, no es el único que los bancos valoran al conceder una hipoteca. La solvencia económica y la estabilidad laboral juegan un papel determinante. Las entidades financieras prefieren a aquellos solicitantes que cuenten con ingresos estables y demostrables, preferiblemente mediante un contrato indefinido con al menos tres años de antigüedad. Además, el hecho de no tener deudas pendientes es un punto a favor para lograr que el banco apruebe la solicitud.

Otro factor que puede inclinar la balanza a favor del solicitante es el aval. Si la persona cuenta con un avalista solvente que respalde el préstamo, las posibilidades de obtener la hipoteca aumentan, incluso si la edad del solicitante no se encuentra dentro del rango más deseable para los bancos. No obstante, es importante destacar que los bancos tienden a priorizar a aquellos que no necesitan aval y cuentan con una situación económica sólida.

El perfil ideal para los bancos

Entonces, con todo lo explicado, si hablamos del perfil que más fácilmente obtiene una hipoteca, los bancos suelen decantarse por parejas jóvenes, con edades comprendidas entre los 30 y 40 años, que ya hayan acumulado algunos ahorros y que dispongan de un empleo estable. Este perfil se considera de bajo riesgo para las entidades, ya que suelen tener más años de vida laboral por delante, lo que garantiza que podrán hacer frente al pago del préstamo a lo largo del tiempo.

En términos económicos, las entidades prefieren que el solicitante disponga de al menos un 25% del valor de la vivienda en ahorros, lo que disminuye la cantidad de dinero que deben financiar. Además, los bancos valoran positivamente que la persona tenga un arraigo en la zona donde planea adquirir la vivienda, ya sea porque ha vivido allí durante años o porque tiene familia o amigos cercanos en la misma área, dado que implica un factor emocional y con ello, que la persona solicitante esté decidida a no dejar de pagar su hipoteca, dado que va a estar a gusto en el sitio en el que va a estar viviendo.

En resumen, el panorama hipotecario actual está muy influenciado por la edad del solicitante. Los bancos tienden a favorecer a quienes se encuentran en una franja de edad entre los 30 y los 45 años, ya que estos suelen tener mayor estabilidad laboral y financiera, factores clave para garantizar el pago del préstamo. Aunque la solvencia económica y la estabilidad siguen siendo los pilares fundamentales, la edad ha adquirido un peso considerable en la decisión de las entidades financieras. Por ello, es fundamental que quienes quieran adquirir una vivienda sean conscientes de estos requisitos y planifiquen su solicitud en función de estos factores clave.