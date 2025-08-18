Alerta roja de Meteocat a Barcelona: no estamos preparados para lo que llega a partir de este día

No estamos preparados para lo que llega a partir de este día, el Meteocat activa la alerta roja en Barcelona, de tal forma que deberemos estar preparados para lo que pasará. En breve vamos a enfrentarnos a un cambio de situación que realmente nos pone en un final del verano especialmente complicado. Lo que está a punto de pasar en un destacado giro de guion que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Son tiempos de ver qué es lo que nos depara este verano que parece que llega con sorpresas.

Meteocat pone en alerta roja a Barcelona

La ciudad de Barcelona, como el resto de Cataluña, ha vivido unos días en los que el aumento de las temperaturas ha sido del todo inesperado. Con unas cifras que realmente pueden sorprendernos, estaremos ante un cambio de tendencia que puede convertirse en una dura realidad en estas últimas jornadas.

Tal y como advierten estos expertos de la AEMET: «Cielo poco nuboso a primeras horas, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas a lo largo de la mañana. Chubascos y tormentas por la tarde en el Pirineo, que probablemente serán localmente fuertes y podrían afectar a zonas colindantes; serán probables en puntos del interior del tercio oeste. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en descenso, que será localmente notable en el litoral y prelitoral de la mitad sur; en Lleida continuarán alcanzando valores significativamente elevados, especialmente en la depresión central, donde podrían llegar a los 38-39 grados. Viento flojo variable, con intervalos de este y nordeste moderado en el litoral y predominio de la componente este en el prelitoral durante las horas centrales».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas por la tarde en el Pirineo, que probablemente serán localmente fuertes. Temperaturas máximas significativamente elevadas en Lleida, especialmente en la depresión, donde podrán alcanzar 38-39 grados. Descenso notable de las temperaturas máximas en el litoral y prelitoral sur».

Una previsión del tiempo que puede completarse con lo que nos espera en toda España: «Se prevé que el norte peninsular continúe bajo la influencia de circulación atlántica. Así, en el extremo norte se esperan cielos nubosos con lluvias, más abundantes y persistentes en el Cantábrico oriental, y bancos de niebla matinales y vespertinos. En el resto, poco nuboso o con nubosidad media y alta. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte y en Baleares, con posibles chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas, localmente fuertes en el interior este de Cataluña. En Canarias predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en los nortes y posible nubosidad de evolución en las montañosas.

Temperaturas en descenso casi generalizado. Las máximas superarán 35 grados en puntos del Guadalquivir y depresiones del sudeste. Las mínimas no bajarán de 20 en Canarias, área mediterránea y zonas del Guadalquivir. Soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Canarias. En Península y Baleares predominarán vientos de componentes norte y oeste, flojos en general, moderados en litorales y el Ebro, con algunos intervalos de fuerte, de poniente en el Estrecho y Alborán y de tramontana en Ampurdán y Baleares».