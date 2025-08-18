Declarado un incendio en Colmenar Viejo cerca de donde se originó el de Tres Cantos

Un incendio de nivel 1 del Plan de Protección Civil contra incendios de la Comunidad de Madrid (INFOMA) se ha declarado la tarde de este lunes en las proximidades del vertedero de Colmenar Viejo, cerca de la misma zona en la que hace una semana el incendio de Tres Cantos quemó más de 2.000 hectáreas de terreno y dejó un muerto. Este nuevo incendio de pasto y arbolado ha obligado a desalojar de manera preventiva varias viviendas de la zona.

Al menos 28 medios de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Brigadas Forestales, Agentes Forestales de la comunidad y el Summa 112 trabajan ya en las tareas de extinción. El primer aviso por las llamas se produjo a las 16:55 horas y afecta a una zona cercana al vertedero, entre las vías del AVE y el túnel de San Pedro, según ha informado Emergencia 112 de Madrid. Por el momento el fuego no ha afectado al tráfico ferroviario.

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales debido al peligro potencial del incendio. También se ha ordenado a la Guardia Civil que comience la evacuación de casas y construcciones aisladas en el camino del incendio.

El recinto ferial de Tres Cantos acoge el despliegue del Puesto de Mando Avanzado, que ya se encuentra operativo. En el lugar se encuentran trabajando un total de 28 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, así como de brigadas forestales y agentes forestales. En concreto, sobre el terreno se encuentran 6 medios aéreos, 10 autobombas, 3 nodrizas, 2 buldócer y 5 vehículos de jefatura.

Igualmente, se encuentran desplegados en el lugar del incendio medios sanitarios del Summa 112 de manera preventiva, 1 vehículo de logística y 1 vehículo Puesto de Mando Avanzado. Un hidroavión (FOCA) del Gobierno central ha partido desde Salamanca para incorporarse en las labores de extinción.

Por su parte, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha informado en sus redes sociales que, a causa del incendio, la carretera M-104 (Colmenar Viejo-San Agustín de Guadalix) se encuentra cortada al tráfico rodado de manera temporal.