La madre de Gabriel Cruz denuncia un perfil en redes que exhibe fotos de Ana Julia Quezada y del niño

Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, ha hecho un llamamiento urgente a través de sus redes sociales para denunciar la aparición de un perfil en Instagram que, bajo la identidad de Ana Julia Quezada, exhibe fotografías del menor y de su asesina.

La madre del Pescaíto ha publicado capturas de pantalla del perfil (@anajulia_quezada) y ha pedido apoyo explícito para que la red social elimine la cuenta ante el «terrible dolor» que le provoca «ver esta barbaridad».

Ramírez entiende que lo más probable es que detrás de esa cuenta no esté la asesina de su hijo, pero lamenta la «crueldad» que supone para la familia la exposición pública de estas imágenes (en la foto de perfil se muestra a Ana Julia y al pequeño juntos). «Desgraciadamente hay quien no tiene ni corazón ni alma ni empatía y, por supuesto, ningún respeto a mi pequeño Gabriel», ha escrito.

Ramírez ha explicado que, pese al dolor que le causa difundir estos hechos, se ve en la obligación moral de actuar. «Ojalá no tener que compartir y pediros ayuda por estos actos crueles, pero el silencio y dejarlo estar es permitir que siga pasando con total impunidad». Por ello, la madre ha abogado por crear «una trinchera» social para «proteger la memoria de los que se nos van dejándonos en la intemperie».

Para ayudar al cierre de la cuenta, Ramírez ha facilitado a sus seguidores los argumentos legales para fundamentar la denuncia ante la red social, señalando que dicho contenido «vulnera el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen», además de que «revictimiza a un menor» y puede constituir un delito de «suplantación de identidad».

El caso de Gabriel Cruz conmocionó profundamente a España. El niño de ocho años desapareció en Las Hortichuelas, Níjar (Almería), el 27 de febrero de 2018. Su cuerpo fue hallado 12 días después, en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, entonces pareja del padre. La dominicana, que participó en las tareas de búsqueda y salió llorando en televisión, lo mató el mismo día de la desaparición y ocultó el cadáver en una finca familiar. La Guardia Civil ya le venía siguiendo la pista y la pilló desenterrando el cuerpo y metiéndolo en su coche. Tras su arresto, confesó los hechos. La propia Ana Julia escenificó haber encontrado una camiseta del niño a varios kilómetros de Las Hortichuelas, pese a que en el rastreo del pequeño participaron 5.000 personas (2.000 profesionales y 3.000 voluntarios) y fue la mayor búsqueda coordinada de un desaparecido en la historia de España. En septiembre de 2019, un jurado popular la declaró culpable de asesinato con alevosía, y fue condenada a prisión permanente revisable.