La madre de Gabriel ha señalado un episodio concreto ocurrido el 27 de diciembre: «Ese supuesto teléfono móvil, se dió un chivatazo sobre un posible caché, entonces el teléfono salió de la celda de su dueña y según las fuentes que me informan, acabó en el domicilio de uno de los funcionarios».

Las acusaciones de Patricia Ramírez apuntan a la existencia de una posible red corrupta en la prisión. «A lo largo del año, por diferentes fuentes, he seguido recibiendo información sobre estos hechos. Que tiene información y chivatazos sobre los cacheos, que están esperando para seguir grabando, que hay movimiento de dinero, no solo en los vis a vis, no solo por parte de la pareja de la condenada, sino entre los funcionarios entre los que estarían funcionarios y mediando su abogado», ha explicado.

La madre del pequeño Gabriel Cruz ha sido taxativa al concluir su intervención: «Todo se denuncia», dejando claro que seguirá luchando por la memoria de su hijo y para que se haga justicia completa en este caso que conmocionó a toda España.

Esta información se suma al dolor que ya sufre la familia por la pérdida del pequeño, ahora agravado por estas supuestas irregularidades que permitirían a la asesina confesa mantener contactos con el exterior y participar en la producción de documentales sobre el crimen que cometió.