Un concejal tránsfuga del PP se une al PSOE para cocinar una moción de censura en Benalauría (Málaga)

El concejal tránsfuga del PP Alejandro Guerrero se ha unido al PSOE y a un grupo independiente para presentar una moción de censura en Benalauría (Málaga) contra el alcalde del Partido Popular, Cristóbal Díaz, maniobra que cedería el bastón de mando a la única concejal socialista en el consistorio.

Guerrero formó parte de la lista del PP en las últimas elecciones, aunque no estaba afiliado al partido e iba como independiente. La moción, registrada el pasado viernes, está firmada por la única representante del PSOE, los dos concejales de la Agrupación de Electores de Benalauría (AEB) y el citado edil del PP. De prosperar, la concejal socialista María Cristina Márquez sería la nueva alcaldesa de este pequeño municipio de la comarca de la Serranía de Ronda de apenas 465 vecinos. La moción de censura se votará el próximo 5 de septiembre en el pleno del ayuntamiento.

En las elecciones municipales de 2023, el PP logró cuatro escaños, AEB dos y el PSOE uno. Cuatro años antes, en los comicios de 2019, socialistas (4) y populares (3) se repartieron los siete concejales del consistorio.

La actual corporación municipal está formada por el alcalde del PP, Cristóbal Díaz; los tres concejales del grupo popular, Alejandro Guerrero (teniente de alcalde y responsable de Medio Ambiente, Pedanías y Fiestas), Alicia González (teniente de alcalde y al mando de Bienestar Social, Igualdad, Educación y Cultura) y Daniel Calvente (delegado de Deportes, Turismo, Comercio y Hostelería); los dos ediles de AEB, Alejandra Orellana y Enrique Álvarez; y la concejal del PSOE, María Cristina Márquez.

Desde el PP lamentan este «nuevo caso de transfuguismo alentado por el PSOE de Málaga». Fuentes populares han denunciado a Europa Press que el secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, ha llevado al PSOE regional «los peores valores del sanchismo, demostrando que le importan muy poco los principios y lo correcto, y dedicándose única y exclusivamente a atacar al PP y nada a defender los intereses de los malagueños».