La alerta de la AEMET a Andalucía a partir del lunes: llegan fuertes lluvias y tormentas a estas zonas

Andalucía se pone en alerta a partir del lunes

La AEMET activa todas las alertas por lluvias y tormentas

Las lluvias y las tormentas empezarán a llegar a toda velocidad en este punto del país. La AEMET no duda en lanzar una seria advertencia que puede acabar siendo la que nos golpee de lleno en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Tal y como nos explican desde su web: «Cielos poco nubosos en la mitad occidental, salvo nubes bajas y brumas o nieblas matinales en el litoral. En el resto, cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos variables».

La misma previsión del tiempo la podemos tener en el resto de España: «Se prevé la presencia de una dana al sudoeste de la Península desplazándose en torno al extremo sur peninsular a lo largo de la jornada. Son probables nubes bajas y bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y el Estrecho, así como en puntos del tercio oriental y Baleares. Se espera desde el principio abundante nubosidad media y alta en Alborán, mitad este peninsular y Baleares, desplazándose de sur a norte, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles que pueden venir acompañadas localmente de alguna tormenta. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el interior, con chubascos más probables en la mitad este y que podrán ser fuertes en Pirineos y la Ibérica oriental. En Canarias se esperan cielos poco nubosos, excepto en los nortes, donde habrá intervalos de nubes bajas con probables lluvias débiles al final del día. Probable calima en Alborán, cuadrante sudeste y Baleares».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Las temperaturas máximas descenderán en Canarias e interiores del tercio este y aumentarán en los cuadrantes sudoeste, alto Ebro y el Ampurdán, sin cambios significativos en el resto. Podrían superarse los 35 grados en el Guadalquivir, y localmente en el Guadiana, Tajo y Ebro. Las mínimas descenderán en Canarias y zonas del oeste peninsular, con aumentos en el Cantábrico, mitad sur y tercio oriental. Pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en Canarias, área mediterránea, Ebro y amplias zonas de la mitad sur. Soplarán vientos flojos en general en la Península y Baleares, más intensos en litorales, predominando el noroeste en Galicia, sur en el interior, este localmente moderado en el área mediterránea oriental y variable en Alborán. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas».